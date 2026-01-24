- Proyecto de Reconstrucción Nacional. Biblioteca de la Independencia de Colombia

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Apreciados lectores de Las2Orillas.



En esta edición especial, en representación de la editorial Zephiroth S.A.S. y el Círculo de Escritores Militares Colombianos (CEMCOL), reciban nuestros mejores deseos.





Compartimos el material para descarga gratuita, que todo colombiano debería conocer. En cada QR se puede descargar un libro escrito hace dos siglos por los testigos presenciales de la Independencia:

https://drive.google.com/file/d/1Vdp7mzJShYLUT6btDSJq7zxII9aPkN_W/view?usp=sharing



Ante la proximidad del bicentenario del fallecimiento del general José María Córdova Muñoz (1829-2029), máximo héroe de la Independencia de Colombia, nos permitimos presentar a su consideración nuestra iniciativa: “Proyecto de Reconstrucción Nacional: Redefiniendo Nuestra Identidad”. Nuestra propuesta pedagógica ofrece una perspectiva inédita de los próceres y actores sociales del proceso independentista (las mujeres, los afros, los descendientes de sefarditas, el clero, los masones), integrando documentos de fuentes primarias (realistas e independentistas) mediante códigos QR para la consulta directa de las obras originales.



Nuestro propósito es reivindicar algunos hitos históricos que, debido al desconocimiento general, han sido desplazados por el mito. Un ejemplo crítico es la concepción del 20 de julio como fecha de fundación de la República; omitiendo que la verdadera estructura constitucional de Colombia se consolidó el 17 de diciembre de 1819 en Angostura, Venezuela y todas las victorias parciales culminaron con la expulsión definitiva de los realistas consolidada la Batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824.



Como ejercicio diagnóstico, le invitamos a consultar dentro de su institución sobre la fecha de fundación de la República; los resultados suelen evidenciar una profunda brecha educativa que este proyecto busca cerrar. Ninguna academia local, departamental ni nacional se ha ocupado de informar al Gobierno Nacional ni a los colegios sobre el error de celebrar el 20 de julio de 1810 como fecha fundacional o las victorias parciales como el 7 de agosto.



Por lo anterior, ponemos a su disposición los siguientes servicios y productos:



1. Álbum-Biblioteca de la Independencia (Edición de Lujo)



Una investigación de 16 años bajo el sello de la Academia Alternativa de la Historia, avalada por CEMCOL, la Fundación Caucana de Patrimonio Intelectual y la División de Infantería José María Córdova. Se entrega una muestra gratuita en QR para descarga gratuita.

Pedidos en físico, únicamente a través del correo: [email protected]



2. Proyecto Escénico: Teatro de la Independencia



Propuesta de colaboración institucional para la producción de una obra teatral basada en los valores republicanos.

Guion: Disponible sin costo para grupos internos de su institución como tributo a la Nación.

*Aportes voluntarios: Destinados a la organización de una compañía profesional de teatro itinerante.



3. Ciclo de Conferencias y Talleres de Historia



Ponencias magistrales a cargo de Cemol y la Academia Alternativa de la Historia, enfocadas en el análisis de fuentes primarias y formación en el uso del material didáctico entregado. Correo para afiliaciones: [email protected]



4. Extensión Digital: Podcast Institucional



Asesoría para la creación de un podcast sobre cine e historia, diseñado para que su institución lidere la discusión permanente y divulgación de los valores fundacionales de la República. Ejemplo: Podcast RANAN, consultable en YouTube.



Agradecemos de antemano su atención a esta propuesta. Quedamos a su entera disposición para coordinar una entrevista y profundizar en los detalles de esta colaboración.



Suyos de Vd., muy atentamente,



ANDRÉS ÓLIVER UCRÓS Y LICHT

CEO - Zephiroth S.A.S. Miembro de CEMCOL. Academia Alternativa de la Historia.

[email protected]



T. CNEL. MARIO BAHAMÓN DUSSÁN

Presidente de CEMCOL. [email protected]









