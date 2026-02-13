Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. El Consejo de Estado acaba de decretar la suspensión provisional del decreto del gobierno por el cual se aumentó el salario mínimo. Eso tiene unas condiciones muy complejas porque le dan un plazo de 8 días a Petro para que dicte un nuevo decreto. Petro es un hombre que irrespeta permanentemente lo que se denomina en la cátedra del Estado de Derecho. Muchas veces se ha declarado en rebeldía de cumplir sentencias.

No sabemos qué va a pasar en este caso. Las sanciones que él tenga, ningunas. Porque el Consejo de Estado no lo puede destituir y en la Comisión de Acusaciones no pasa nada. No me atrevo a dar un pronóstico. Eso muestra es el grado de desajuste institucional que hay aquí desde hace rato. Lo que pasa es que eso se ha profundizado con el gobierno de Petro, que es un gobierno muy populista.

Pienso que este este pulso nuevo que viene es complejo. A eso hay que añadirle que Petro cumpliendo órdenes del gobierno americano, ha empezado algunos ataques contra la guerrilla. Eso va a aumentar la violencia. La luna de miel con los paramilitares ya se terminó.

Le quedan 5 meses muy difíciles. Está muy cercado. La deuda externa es impagable y eso tiene unas consecuencias de desajuste muy grandes. Ya vienen pronto las elecciones para para Congreso y vamos a ver cómo se quedan las cargas. Cómo le va el Pacto Histórico y a las otras fuerzas. El Partido Liberal y el Partido Conservador ya no son partidos con fuerza, y el Centro Democrático es una incógnita. Uribe ha puesto eh la carnada de que él quiere llegar al Senado, el número último de la lista. Eso puede tener beneficios. No sabría cuántos. De todas maneras, el país sigue en reversa.

