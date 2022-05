¿El otoño del patriarca Robledo?

Por: Javier Sánchez |

mayo 05, 2022

Durante las últimas décadas, Jorge Enrique Robledo ha sido uno de los políticos más destacados de Colombia, alcanzando importantes votaciones para el senado, siendo elegido varias veces como el mejor senador, capturando buena parte del voto de opinión, e incluso llegando a ser considerado como opción presidenciable por sectores alternativos y gran parte de la población colombiana que deseamos un cambio. Sus excelentes debates y controles en el Congreso, su retórica elocuente, así como una imagen de político serio y limpio, alejado de la corrupción y de la violencia lo colocaron en la cúspide de su carrera.

Sin embargo, las últimas elecciones de 2022 le significaron a él y al MOIR un estruendoso fracaso. Las causas podríamos buscarlas en aspectos pasionales. Pues no existen argumentos racionales para justificar que el MOIR se encuentre bajo las toldas de una coalición liberal/neoliberal (Centro Esperanza) y no en una coalición liberal-progresista/izquierda-democrática (Pacto Histórico). Lo que podemos encontrar en esa incoherencia es un océano de pasiones negativas: egoísmo, arrogancia, ira, etc.

El origen de esas pasiones que el patriarca Robledo no ha sabido controlar podemos encontrarlo talvez en los albores del MOIR, por allá en los años 70. El MOIR es una expresión adherente al pensamiento y obra de Mao-Tse-Tung. Una de las características que diferenciaban al maoísmo de otras expresiones comunistas pero que adherían al eje soviético como el PCC, era que el maoísmo debido a las condiciones rurales de la China de principios del siglo XX, colocaba a los campesinos junto a los obreros en la vanguardia del movimiento revolucionario.

En cambio, para los soviéticos, la vanguardia era el proletariado urbano. El dirigente soviético Nikita Jrushchov contribuyó a ampliar las distancias con los comunistas chinos al declarar en la década del 60 la Coexistencia Pacífica con los países capitalistas. Para los maoístas, al capitalismo imperialista había que enfrentarlo.

Un aspecto bastante sui generis del MOIR, que lo diferencia de buena parte de otras expresiones maoístas en el mundo, así como de significativas expresiones de izquierda que surgieron en los años 60 y 70 en América Latina, fue su rechazo, casi dogmático, a la lucha armada. Quizás, en ese punto, la historia le haya dado la razón al MOIR, pues la mayoría de expresiones armadas de izquierda fueron suicidas para el pueblo colombiano y sus anhelos de progreso y justicia social.

Recuerdo a las juventudes del MOIR en los encuentros estudiantiles. Se caracterizaban por ser los más nerds, con sus gafitas de aumento, bien peinados y con un gran dominio de datos, cifras y estadísticas. El MOIR tiene valiosísimos cuadros como Robledo, Suárez, Cano, Sarmiento, Pedraza, etc.

La mayoría de diferencias que hace medio siglo justificaban el distanciamiento del MOIR de otras corrientes alternativas, carecen de sentido en la Colombia contemporánea. El desafío actual que une a liberales progresistas con la izquierda democrática en el Pacto Histórico es la superación de la etapa semifeudal en la que se encuentra sumida nuestra sufrida patria y en esa modernización el MOIR puede desempeñar un rol fundamental.