Receta para ganar la presidencia de Colombia

Hola, estamos en la recta final, a pocos días de elegir presidente. No sé si sumercé dimensiona que este evento es muchísimo más importante que la misma clasificación de Colombia al mundial y/o el primer lugar en el tour de Francia y/o ganar un Óscar de la academia. ¡Carajo! ¿cómo diablos les hago entender?

Desde las redes también se puede promover pensamiento crítico, denunciar e invitar a elegir a conciencia el 29 de mayo, ¿pero sabe? lo (a) veo muy pasivo (a) e indiferente, como intentando confundirnos con que el cuento de la política no va con sumercé, ¡lo lamento!, todos somos seres simbólicos y políticos pero vuestra indiferencia no nos sirve en esta coyuntura, los necesitamos más decididos, más arriesgados, más ardientes, más preocupados por su país, por tanto, alfabetizar políticamente vuestro círculo social es menester.

Ya sé, muchos uribistas son muy agresivos al evidenciar que son confrontados, pues esta especie se muestra cerrada al análisis y, por el contrario, se limitan a brindar explicaciones mecánicas qué solo producen ganas de chillar, se reducen a repetir como loros (as) palabras ya muy trilladas como: guerrillero, mamerto, comunista, castrochavista, izquierda, Petro y Venezuela, dejando al descubierto su condición de seres humanos engañados, manipulados, manoseados y denigrados; a los uribistas es mejor tratarlos sicológicamente como "pacientes terminales qué padecen el síndrome degenerativo del fanático idiota", por tal motivo lo más sano es intentar cualificar la inmensa minoría de uribistas que den signos de vida, a través de señales de razón, ética, autoestima, equilibrio y dignidad.

Ojo con aquellos traidores, solapados que por vergüenza afirman en público no ser uribistas, pero caen en la misma retahíla de enfocar todo sus cuestionamientos sobre corrupción, manipulación y violencia en Petro y no en Duque.

Acaso ¿quién es el presidente? ¿cuántos candidatos presidenciales existen en Colombia? ¿cuántos hechos de corrupción sobre este gobierno se anuncian diariamente? y usted ¿sobre cuántos con nombres propio se pronuncia rechazandolos? ¿A cuántos y cuáles senadores y/o representantes a la cámara cuestiona? ¡Pero no!, al niño y niña se le raya el cassette con el mismo sonsonete de siempre: Petro, Petro y Petro...

No habla de los desaciertos de este gobierno, afirma no ser uribista, pero se la pasa como amante desahuciado hablando de Petro. Le recuerdo qué también puede hablar de los otros 6 candidatos, o del gobierno más corrupto y con la peor desaprobación de la historia.

¡Qué rechera la suya con Petro ala!, échese agüita fría a ver sí se calma. Es cómo cuando su esposo (a) es tacaño (a), ñanga e infiel, pero a sumercè le da por andar criticando al esposo (a) de su vecino (a) y del suyo mientras todo el vecindario se burla, saca usted pecho diciendo: con mi esposo (a) yo sí me identiFICO.

Bueno, en todo caso en esta recta final de elección presidencial su indiferencia en las redes no nos sirve, la invitación es que desde el mundo físico o virtual, nos haga sentir con creatividad y de forma pacífica e inteligente vuestra propuesta de cambio por medio de Tik Tok, Instagram o cualquier plataforma virtual, para motivar así la mejor elección el 29 de mayo.

¿No sé si me hago entender?

Conclusión: mosca, parceros (as), los (as) quiero ver políticamente activos (as) en las redes y en la vida, cada uno debe cumplir una cuota y creo que sumercé no está cumpliendo con la suya. Si queremos un cambió el 29, este debe iniciar con la eliminación de su indiferencia, recuerda qué todos de alguna manera somos influenciadores.

¡Demuestra que sumercé es más que una cara y un cuerpo bonito y qué en las redes quiere que la (o) distingan, no sólo por sus resultados en el gym, sino por sus resultados en el sistema educativo que lo (a) albergó!

¿Que mí participación política en las redes no puede influenciar a otros en su tendencia de voto el día de las elecciones?

¡A otro con ese cuento!