El 'olor a viejito' empieza a los 30 años. Es difícil pero no imposible de reducir

El característico aroma que se conoce popularmente como 'olor a viejito' no es causado por malos habitos de aseo sino por la natural descomposición de la piel

Este aroma muy reconocible lo tienen impregnado la mayoría de personas adultas. Entre más años se tenga es mucho más fuerte el olor que popularmente se le conoce como olor a viejito. Aunque se suele asociar con desaseo o falta de baño diario, esa no es la verdadera causa de este aroma que se parece un poco al olor de grasa reposada y que además no solamente está presente en los abuelos. No tiene nada que ver con hábitos de higiene.

La verdad sobre este característico olor está en algo que es totalmente natural y que nos pasa y nos pasará a todos y cada uno de los seres humanos. Se trata de una molécula llamada 2-nonenal que se forma de manera natural cuando se oxidan los ácidos grasos de la piel, que la lleva a descomponerse y se empiezan a agotar las reservas naturales de esta.

Este olor, según lo ha dicho el presidente del grupo Prima-Derm e investigador en biotecnología, José María Antón, empieza a aparecer después de los 30 años, con el deterioro natural de la piel, pero se hace más evidente y mas fuerte en las edades adultas, por cuentas del paso natural de los años.

De los primeros en tratar este tema fueron los japones, para quienes este aroma es una invasión del espacio común. Por tal razón los nipones se pusieron a desarrollar jabones y desodorantes con propiedades antioxidantes, para tratar específicamente la descomposición de la piel causada por la ya famosa molécula 2-nonlelal.

El 'olor a viejito' lo causa la descomposición natural de la piel por la perdida de antioxidantes.

Aunque los expertos han dicho que el olor a viejito no se elimina de la piel ni con baños ni perfumes, porque es una condición natural del paso del tiempo, si hay maneras de bajar su intensidad. Como la deterioración de los lípidos de la piel se genera por la incapacidad antioxidante del cuerpo que es provocada por el paso del tiempo, hay que aumentar la dieta de alimentos ricos en antioxidantes.

Los alimentos más ricos en antioxidantes que le ayudan a bajar el 'olor a viejito':

Estos son los alimentos más ricos en antioxidantes: el frijol rojo, los arándanos, la alcachofa, el brócoli, la mora, la frambuesa, la fresa, la espinaca, el tomate y la manzana, entre otros. También ya se han inventado jabones y desodorantes con propiedades antioxidantes llamados nonenal, que hidratan y tratan la descomposición de la piel causada por la molécula 2-nonlelal y ayudan a reducir el famoso olor a viejito.