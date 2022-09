El odio de un presidente que se descarga en la reforma tributaria

Por: dario hidalgo |

septiembre 02, 2022

Señor presidente mucha gente honesta votamos por usted esperanzados en que iban a cambiar las cosas, jamás nos imaginamos que todo el odio, la inquina y el resentimiento acumulado se iba a descargar sobre un grupo de ciudadanos sobre quienes recale la mayor carga tributaria.

Lo que se propone con su reforma es incrementar las tasas de impuestos a los poquitos que siempre los hemos pagado. Van a recolectar 25 billones de pesos quebrando a la clase media alta de este país que genera la mayoría de empleos.

Es imposible pensar que una persona tan inteligente como usted no se de cuenta que gran parte de la gente adinerada evade el pago de los impuestos. Este tipo de gente, que por lo general esta por fuera de la ley, tienen sus oficinas de cobro (sicarios), sus fincas y laboratorios cocaleros, las minas ilegales de oro, contrabandean y venden en los san andresitos, les importa mas la vida de su ganado que el de las personas, a ellos usted les tiende la mano y les propone legalizarlos con su paz total.

A ellos no les toca ni un pelo la nueva reforma tributaria. A ellos no les preocupa el impuesto al patrimonio porque todos sus bienes están a nombre de testaferros, ante la DIAN son unos pobres campesinos, a ellos no los trasnocha la reducción de la renta exenta puesto que todo su dinero lo manejan en pesos y dólares en efectivo.

Ellos no viven de la mínima renta que da el alquiler de un apartamento que no llega ni a cubrir la inflación pero que a usted le parece exagerado.

Mientras que nosotros, gente pacifica, mochos que en la vida hemos tocado un arma, que trabajamos de sol a sol, contra corriente de todo un sistema burocrático que pone trabas y mas trabas para chuparnos la sangre usted nos recibe con doble tributación. Nos llama ricos, capitalistas, egoístas, improductivos y acumuladores.

Señor presidente, no fuimos nosotros quien persiguió hasta la muerte a la oposición de izquierda incluyéndolo a usted. No somos nosotros los que nos ponemos de acuerdo y nos cartelizamos para monopolizar los mercados capitalistas y cobrarle al pobre lo que se les da la gana, no somos nosotros los que hoy le dan la mano hipotéticamente con el único objetivo de legalizar sus fortunas logradas mediante la estafa y la sangre de muchos.

Acuérdese de mi cuando esta gente le de la espalda y movilice a todos los campesinos que están bajo su yugo con paros y bloqueos para sabotearle su gobierno una vez hayan logrado su objetivo.

No somos sus enemigos, al contrario, si usted se dedica a desmontar un sistema corrupto que premia al bandido y castiga al honesto, seremos sus aliados en la reducción de la pobreza y la distribución equitativa de la riqueza, ya sea porque se facilita el emprendimiento a las clases menos favorecidas o porque se generan mas y mas puestos de trabajo.