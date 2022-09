Arturo Echeverri: Marea de ratas, novela de diálogo en país de sordos

Por: Luis Carlos Muñoz Sarmiento |

septiembre 02, 2022

A Arturo Echeverri Mejía, “capitán de mares y piloto de sí mismo”.

A quien, como Bergchem, “pudo vivir y morir por aquello que siempre amó: la verdad, la fraternidad y la libertad”

A quien “Su hombría de bien le impidió cohonestar la política sucia y otra cosa sucia económica que quería aparecer

como política”. A mis hijos, Santiago & Valentina, por lo mismo…

Querido AEM: Una de las cosas que primero sorprende en su novela es la sencillez, la simplicidad, para usted simplicitud: “[Marea de ratas está] escrita con simplicidad, con sencillez. Sin palabras, hasta donde me fue posible suprimir la fronda. Intenté trabajar con un elemento único: la simplicitud [sic], y esto me parece que es lo más difícil de conseguir. Hasta donde pude hice una novela de diálogo.” Atención: una novela de diálogo en un país que no dialoga, en el que hasta hoy lo importante no ha sido la voz, las voces, sino la palabra, las palabras; en el que el diálogo que representa la voz viva ha sido reemplazado por la intolerancia, es decir, la voz de la muerte, la que no respeta la voz del otro: en últimas, la que asesina con solo mandar a callar pero que no se conforma con el eufemismo pues, en efecto, termina por asesinar, esto es, por callar del todo. Para que no haya dudas, para que el sobreviviente tampoco las tenga y para que el país siga como está. País que tiene en el silencio impuesto el principal alimento de la impunidad. Su novela quizás no narre grandes hechos pero sí hace interesantes los pequeños: los del cotidiano en una aldea de pescadores a la que un día llegó la plaga vestida de verde; los de los hombres que en silencio ayudan a construir un país, a diferencia de quienes solo piensan en usufructuarlo; los de unos seres humanos que creen no saber nada de nada, pero hacen muchas cosas y viven, a diferencia de quienes viven de los impuestos y no hacen ni viven: impuestos que se van para la guerra antes que para la educación y por eso la escuela es tomada por el cuartel… Usted desarrolla una nueva manera temática y formal de abordar la violencia al superar la estética de la violencia visceral. Como a su vez lo hacen Palacios en Las estrellas son negras, Osorio en El día del odio, Cepeda en La casa grande, Rojas H. en Celia se pudre: lo relevante en estas cinco novelas no es la guerra en sí sino sus terribles resultados, los que muestran la estulticia de dicha guerra y de quienes la propician y hacen, no de quienes no tienen más remedio que padecerla y afrontarla.

Como Usted sabe, Schopenhauer dijo que “la misión del novelista no es relatar grandes hechos sino hacer interesantes los pequeños.” Idea que coincide con la estructura narrativa de Marea de ratas y su estilo directo y sin afeites; con el tratamiento de las situaciones, la descripción de personajes y la creación de atmósferas. Atmósferas en las que la tensión y la intensidad, derivadas ante todo del manejo de los diálogos, cobran una alta cuota de expresión en la literatura colombiana, tan dada a poner el adorno sobre el sentido, la anécdota sobre el proceso, la furia panfletaria sobre el único compromiso de un autor: permanecer fiel a sí mismo. Usted desarrolla con destreza el tema de la violencia por el conocimiento que sobre él tiene de primera mano; lo emplea con una precisión y una economía de lenguaje que nunca dejan de asombrar, incluso a quienes puedan llegar a pensar que asombrarse ya no es posible en un mundo banal, light, descafeinado… en un país donde el mayor espectáculo no es ya el fútbol sino la información. Así, frente al tratamiento de la violencia como mero reflejo de los hechos, como testigo no exento de una pasión política cuando no abiertamente partidista, Usted se independiza de tales criterios y toma otros rumbos, desarrollando una nueva manera de asumirla, sin temor al qué ni al cómo de lo que escribe, como tampoco a sus resultados.

A la truculencia y al morbo, a la caricaturización de los personajes y a la cruel y efectista descripción de los hechos y las situaciones, opone la prudencia imprudente del auténtico artista; la claridad ambivalente del creador imaginativo; la sabiduría no erudita del escritor que sabe que para abordar la violencia en la literatura es clave la experiencia vital, la vivencia de los hechos y un conocimiento adecuado de la literatura y de la técnica literaria. Parte de lo anterior deja entreverlo una declaración suya: “Una novela realista, pero con los toques imaginativos suficientes como para quitar esa peligrosa nitidez fotográfica de los hechos reales, de todos los días.” En fin, antes que la lucubración filosófica, el ánimo de descrestar intelectualmente, el artificio erudito pero nunca sabio, Usted prefiere la austeridad de la expresión, las frases y los giros breves, a veces lacónicos, la prosa desprovista de almíbar, logrando de esa manera una novela exenta de retórica recargada y de adjetivación con la que da en el blanco, al modo de Quiroga: “El cuento era, para el fin que le es intrínseco, una flecha que, cuidadosamente apuntada, parte del arco para ir a dar directamente en el blanco.”

Y la manera que Usted encuentra para dar en el blanco y de paso quitar aquella nitidez fotográfica de la realidad, de cada día —una alusión irónica al manejo mediático— es, precisamente, la de la sencillez con un trasfondo humano en el tratamiento temático. En una entrevista con el poeta Óscar Hernández (1925-2017), Usted sostiene que el de su obra “... es el tema humano. Todas esas pasiones que forman la corriente de la vida... La esencia de la novela es la suprema desesperación de los pocos humanos que restan y que son consumidos en el tremedal de los violentos. No doy soluciones, no sé si se salen de este estado... Cada personaje tiene su camino... Yo tengo la idea de que cada libro que se respete, ha de ser un pequeño universo lleno de realidades, pero con matices suficientes para que aparezca como una obra de arte.” Detrás de su propia idea pareciera esconderse otra de Hegel, para quien “la concretización de lo espiritual no puede hacerse más que bajo la forma humana.” Y, desde el comienzo de Marea de ratas, esa forma humana cobra cuerpo en el del biólogo Juan Bergchem, quien en la prisión de la aldea —sin localización geográfica precisa ni nombre propio, pero que se ubica en el Bajo Cauca antioqueño, en las fincas Providencia y Colorado donde, aparte de escribir la mayor parte de su obra, Usted sufrió los rigores de la Violencia— espera la muerte... sin haber cometido ningún delito ni haber sido juzgado: “Simplemente estaba allí y debía morir.” El aspecto humano de la novela, a su vez generador de un conflicto no buscado por el protagonista, queda expuesto de entrada cuando el narrador define a Bergchem: “En realidad sí tenía dos cultos que eran realmente dos religiones: la fraternidad y la libertad.” Cultos que coinciden con los ideales de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad, atributos consagrados en los Derechos Universales del Hombre pero que, según el Partido Conservador (creado un año después, 1849, del Partido Liberal) y la Iglesia católica hacían parte, durante la Violencia (oficial: 1946-1957 o 1948-1966), de un “tríptico engañoso que no debía tolerarse”. Lo que en efecto ocurrió… hasta al propio AEM.

Para que no quede duda, en un discurso de un jefe del Directorio Nacional Conservador (nov/1950) se puede apreciar la idea de la unidad indisoluble de la Iglesia y el Partido Conservador en la defensa del país contra el comunismo y, por ende, contra el liberalismo al cual se asocia. Las pastorales de la Iglesia como las resoluciones del Partido Conservador se vuelven ley para una y otra institución: “La Iglesia y los conservadores están de frente al tríptico engañoso de libertad, igualdad, fraternidad. Pero el engaño no se tolera. Nuestra doctrina enfrenta la fórmula revolucionaria con una trilogía de conceptos que no pasa porque está tocada de eternidad: Dios, patria y libertad.” El factor desencadenante de la violencia que se genera en su novela y que media entre la trilogía Dios/patria/libertad y aquel otro tríptico engañoso rechazado de plano por la Iglesia y el Partido Conservador, es remarcado por Usted al término del capítulo uno: “Esta, sin embargo, no es la historia de un hombre. Es la historia de muchos hombres, de una aldea de pescadores donde un día cualquiera llegó la plaga vestida de verde, con botas negras y largos bastones brillantes.” Se recuerda que la Violencia originada primero en las ciudades, mucho antes del asesinato de Gaitán el 9/abr/1948, pasó luego al campo, donde se asentó definitivamente. También que en muchos pueblos y caseríos fue propiciada, primero, por la policía (1948/53) en los gobiernos de Laureano Gómez y, su reemplazo en 1950, Roberto Urdaneta; y, después, por el ejército (1953/57) durante el gobierno militar de Rojas Pinilla. De ahí que no sea gratuita la alusión que Usted hace al vestido verde usado por los miembros de ambas instituciones.

Su aparente contradicción respecto a que Marea de ratas “no es la historia de un hombre” sino “la de muchos hombres” podría ser más bien una metáfora para abordar un asunto que según estadísticas de historiadores, sociólogos e investigadores de la Violencia en Colombia, solo entre 1948 y 1953, registró 135.898 asesinatos por motivos partidistas. Tal posibilidad se pone de manifiesto cuando el Capitán le dice al alcalde civil que ha venido a destituir: “Pensemos como militantes de un gran partido e instituyamos el ‘nuevo orden’, desplazando, convirtiendo o aniquilando a sus enemigos.” Y conste que al referirse a la aniquilación de los enemigos del ‘nuevo orden’ se han citado los gerundios desplazando y convirtiendo: con el primero, se alude a un término que implica violencia directa o por la fuerza; con el segundo, a otro que implica según el diccionario “reducir a la verdadera religión”, lo que en (no tan) buen cristiano significa al catolicismo, clara alusión, de nuevo, a uno de los principales motivos de conflicto a nivel nacional y que en el siglo XIX generó 59 guerras civiles (AEM, 1997, 466 pp.: 104) , de las cuales aquí apenas se citan nueve: 1812/15, 1839/41, 1851, 1854, 1860/62, 1876/77, 1884/85, 1895, 1899/1902, esta, la mayor de ellas, la de los Mil Días: la relación Iglesia-Estado, en la que preciso se consolidó el proyecto, que hacía un siglo venía andando, de la Iglesia-docente: el encargo, por parte del Estado, a la Iglesia católica para el manejo de la educación así como para la evangelización forzada de las tierras de misión. Esa relación de dependencia del Estado frente a la Iglesia se pone de presente en su novela cuando previamente al deceso de Josefa, a quien el cura del caserío no atiende finalmente porque “¡Josefa era una ramera...! ¡Vivía amancebada...! [...] “Sus hijos [...] son hijos de nadie... ¡Son hijos del pecado!”, Nelly y el viejo pescador Esteban discuten sobre si aquél, el cura, vendrá: “Tú, viejo ––dijo la mujer–– hablas muchas majaderías. Ya verás. Viene y se le hará entierro... si muere.” Y Esteban afirma: “—Él está con ellos [los conservadores] Él está contra nosotros ––dijo lenta y suavemente, mirando el cuerpo de Josefa–– Dicen que nuestro partido ya no es el partido de la Iglesia”. (1960: 46) Respecto al caso de Josefa y su amancebamiento cabe señalar que solo hasta 1983 la Iglesia católica colombiana reconoció todos los derechos de los hijos naturales. Fuera de no poder recibir ciertas órdenes sagradas, bautizo, primera comunión, extremaunción, eran siempre objeto de escarnio y discriminación una vez identificada su condición. Las comunidades religiosas impedían su ingreso a ellas y en muchos colegios católicos eran rechazados por el simple hecho de ser hijos naturales.

Y respecto a la discusión de Nelly y Esteban, que, desde la creación de los partidos tradicionales, los conservadores tuvieron a la Iglesia Católica como su principal aliado, mientras que los liberales propugnaron siempre por una separación entre Iglesia y Estado, por un Estado laico, como a la letra, pero no en la práctica, lo consagra la Carta del 91. La actitud de la Iglesia frente al liberalismo, cuando no de rechazo y condenación, fue de reserva. Durante la Violencia el clero proscribió la pertenencia al Partido Liberal y llegó hasta la amenaza de excomunión a sus militantes, como le pasó a Usted mismo cuando fuerzas oscuras, conservadoras, jeje, fueron a buscarlo al campo, a su finca, en la que estaba con su mujer, Beatriz Harry y sus hijas María Francisca y Adriana. Tal vez nada más merecido, aquí, que escuchar/ver el testimonio frente al conflicto del fotógrafo Jesús Abad C., quien gracias a una foto puso en evidencia la alianza execrable Paramilitares/Estado/Ejército y Policía: honesto por ético reportero antioqueño que ha registrado, mejor y más ampliamente que nadie, los estragos de tan repudiable asociación para delinquir, de la cual ya se han derivado numerosas demandas contra el Estado colombiano, por delitos de lesa humanidad. Abad ha retratado lo peor de la condición humana, así como, por contraste, lo mejor de su dignidad: la resistencia heroica de campesinos, que, mediante diversos medios y tácticas, han tratado de burlar, no siempre con eficacia, a todos aquellos criminales que exhiben, con suprema sevicia y máximo impudor, las armas del estupro, el saqueo, el pillaje, la violencia y la muerte. En suma, un desgarrado y desgarrador documento para la memoria, para la historia y, a la vez, por dolorosísimo contraste, para la historia universal de la infamia colombiana. En él ya se da una cifra de 600 mil muertos durante la guerra continua entre 1948 y 2018…

Otro hecho relevante respecto a que Marea de ratas “es la historia de muchos hombres” tiene que ver con que en la creación de personajes está una de sus mayores virtudes: “[los personajes] hablan, dicen cosas y, al decirlas, desenmascaran sus caracteres”, afirmaba Usted en El Correo. Aunque delineados de manera breve, los creados por Usted poseen perfiles que recurren a la espontaneidad y la precisión ––lo que los hace verosímiles—, pinceladas que bosquejan bien sus rasgos y les permite moverse con fluidez y naturalidad y con el carácter y la personalidad suficientes para distinguirse unos de otros y mantener su autonomía. Entonces, bastan unas pocas palabras para cincelar el carácter del biólogo Juan Bergchem ––biólogo... insoslayable asignación vital en un espacio de muerte: a la muerte se opone la vida: “…cuando se hizo hombre de ciencia, tomó la razón como amuleto y la guardó en uno de los bolsillos de su chaqueta.” Y recuerde que es, preciso, la razón de Estado la que este esgrime para sustituir a la Razón apelando al terror. Si a esto se agregan la fraternidad y la libertad, los cultos de Bergchem, quien hacia el epílogo ratifica su posición (“Si por religión entendemos culto... tengo dos. Rindo culto a la ética y rindo culto a la humanidad. Yo creo en el hombre”) entonces, sin definir ningún rasgo físico, Usted hace el retrato psicológico de un hombre ––íntegro–– al que no alteran los vejámenes a que lo somete el capitán, ni le tiembla la voz para aclararle lo que son los aldeanos: “No estamos de acuerdo, señor. Siempre hago uso de las denominaciones exactas y para mí el término preciso en este caso es oprimidos; no rebeldes.” Esa precisión proviene de un científico y alude a la investigación que todo texto literario debe tener. Factores que la crítica a veces omite y que ciertos intelectuales desdeñan, como queriendo decir que ni la obra ni el tema abordado merecen tanta dedicación: después de todo, la violencia fuera de ser pan de cada día, parece ser asunto de otra galaxia que a la mayoría no le toca... A esa fuerza en la descripción psicológica se suma el capitán; luego, el sargento Gabino, el antiguo jefe militar del pueblo y amante de Nelly, asesinado por orden del capitán mismo al sospechar que estaba con los otros, los liberales... que son mayoría en un poblado conservador; el cabo, que le sucederá en el cargo; Nelly, la poderosa mujer que se ofrece para intentar salvar a 50 personas tomadas como rehenes hasta que aparezca el victimario de Gabino, al que en un acto de cinismo y cobardía el capitán ubica entre los lugareños; Pedro, hermano de Nelly, fiel servidor de Bergchem y depositario último del secreto que el capitán le suelta a Nelly al oído: “Eso sucederá y usted no podrá irse, Nelly. La gente del pueblo y mis hombres deben creer que usted es mi amante.”

Y eso significa que no será Nelly sino Pedro quien deba ceder a las presiones del capitán. Tal vez no haya en la literatura nacional una más acertada referencia a la homo-pulsión, sin que exista mención expresa de ella: meras insinuaciones, como la del secreto que guarda. He ahí un hombre ––‘el que peca y reza empata’, lo define— en el que cohabitan promiscuidad, abyección, temores patológicos, contradicción, complejos de inferioridad, fanatismo: el que se pone en evidencia tras el servil ofrecimiento del alcalde, ya destituido, en tanto no solo le arregla una alcoba de su casa, sino: “En casa comerá y vivirá. Mi mujer y yo lo trataremos como a uno de nuestros hijos.” Metáfora sobre cómo la autoridad protege al fuera de la ley. Entonces, cuando sus ojos brillantes y fanáticos se detuvieron “en el rostro de aquel hombre de duras facciones cuyo retrato colgaba del muro, atrás de la silla del alcalde”, exclamó: “–– ¡Ese es ‘el hombre’! ––dijo, con voz emocionada–– ¡Por él debemos luchar, vencer o morir...!” Lo primero, parodia de la expresión latina religiosa Ecce homo, que puede indicar el mesianismo del Pte. referido, Laureano Gómez: aunque también podría ser el de entre 2002 y 10 y recen a los Santos, para que la cosa no siga: pero, sigue, como se ve ya hasta el 7.ago.22, con el hijito bobo del mesías puesto para permitir todos los atropellos al pueblo, a la Constitución, a los DDHH, incluida la nueva intromisión de EEUU en Fosa Común, en jun.20. Lo segundo, tácita alusión al sacrificio popular, pero también por quién debe hacerse.

Otros dos aspectos notables de la estructura literaria son el estilo y el diálogo: el primero, directo, sin afeites ni sofisticación, a través de un relato limpio, expresivo, certero: “Y por qué diablos hay guerra. Porque hay soldados. Si no hubiera soldados no habría guerra…”, “¿Los policías van también a la guerra? Sí, llegado el caso, también. Entonces unos y otros son la misma cosa… Y, ¿quién paga a los policías? El gobierno paga todo, tiene mucho dinero porque él mismo lo fabrica”. “¿Y los impuestos? Van al gobierno, con ellos completa los gastos. ‘Entonces nuestro dinero es para pagar policías y soldados’”; también, mediante una descripción concisa en modo realista, preñado de pureza, al que se suma una gran fuerza psicológica. Como cuando en el cap. tres el Capitán pregunta por los nuestros… y el alcalde le contesta que son también hijos de la aldea, pero… muchos no van al trabajo, solo a cobrar el sueldo y como si prestaran un gran servicio al país. O cuando se señala que, allí en la aldea, la gente es distinta a la del resto: en el interior hay vías de comunicación, ciudades con servicios y los seres viven informados: en la aldea, el telégrafo rara vez funciona, el teléfono casi nunca y el mar es la única vía de acceso. Otro ej.: en medio del calor, los niños juegan, dice el alcalde, porque no hay escuela; la tropa tuvo necesidad del local, responde el capitán, y aquél le replica que no es por eso sino por el nuevo orden: el maestro y la maestra no eran del partido de gobierno y no hubo nadie capaz de reemplazarlos. La superioridad supo de ello, pero antes el alcalde lo había consultado con el cura, acatando el nuevo orden, ya que al cura no le gustaba la maestra y había tenido un altercado con el maestro por algunas lecturas.

¿Qué se infiere de estos ejemplos, los que evidencian que, si algo no cambia en un país desde la política, dice Perogrullo, es porque a la política no le interesa el cambio y por eso en cada elección lo menciona como un melcochudo eslogan y por eso mismo nada cambia… o todo cambia para que las cosas sigan igual? Del primero, no es difícil ver cómo se desprende el infructuoso ramaje de la burocracia, en la que habitan esos bichos que apenas van a su trabajo a matar el tiempo, a ejecutar chisgas extra laborales, a chuparse el presupuesto de una nación, los verdaderos antisistema, no los que disienten o protestan para tratar de cambiar un país, mientras los funcionarios de bajo perfil, los que ayudan a construir ese país, pasan desapercibidos y en no pocos casos son víctimas inocentes de impublicables abusos y chantajes; en otros tantos más, se ven involucrados en delitos que nunca cometieron y terminan pagando a cambio de sus discretos superiores. Del segundo, es fácil entrever lo que de forma inútil se pretende esconder: el divorcio entre las distintas zonas del país por la desidia oficial que solo hace obras que les sirvan a los intereses de la “inversión extranjera” (minas, energía, petróleo) y hoy de las nacionales detrás del Estado, el que jamás piensa en los pequeños y medianos productores para que puedan sacar sus productos al mercado. Del tercero, se infiere que al nuevo orden no le interesa la educación de un pueblo, porque un pueblo instruido es más peligroso para los intereses de sus conservadores dirigentes; y aquí no cabe diferencia alguna entre liberal y conservador: no olvida Usted que las banderas de ellos son dos trapos distintos de igual color, el del amancebamiento político. También, como más de medio siglo después se evidencia el drama, que la mayor parte del presupuesto se destina al MinGuerra, no MinDefensa, o sea, a la guerra, a una que no termina porque no interesa que termine, como tampoco que se acaben paracos ni guerrilla porque ahora Colombia comienza a hacer parte de la OTAN/OCDE. Porque sí, porque sin actores no hay drama o comedia, que no es el revés de la tragedia sino su complemento, al menos para quienes piensan que “hay guerra porque hay soldados” pero que olvidan que sin soldados no solo no habría guerra, sino que habría paz y no por decreto, eso sí, no sin que antes haya justicia social. Aunque eso no signifique el fin del conflicto: porque como decía Zuleta un país sin conflictos es un país inmaduro para la guerra; que es lo que hay como se infiere en El primer hombre, de su querido Camus: “Siempre hay guerra. Pero lo normal es creer que hay paz. No, lo normal es la guerra…” Y en ella el país siempre ha estado pese a los vanos intentos oficiales por negarla, como se comprueba con cada presupuesto del país: cada vez menor para la educación y con el que cada vez se lucran más las autoridades de todo caletre: las mismas que han convertido al país en un desierto y en el que el campo no es sino nostalgia: una cuña institucional con Nairo mostrando lo que ya no hay a causa del TLC con los gringos.

Cuando en el cap. doce el Capitán y el Cura recriminan a Bergchem por sus actividades subversivas y le piden explicar por qué abandonó su “lucrativa profesión” de biólogo, éste les responde no solo no mintiendo ni diciendo más de lo que debe, sino lo justo, lo que el injusto no puede aceptar por su propia condición: “El verdadero científico no vive en función del dinero…” “¿No? —No. La mentalidad de los hombres de negocios es distinta a la nuestra […] Explíquenos: ¿por qué causa dejó de ser biólogo? No se puede dejar de ser biólogo… Ahora… ¿quiere explicarnos […] las causas que lo obligaron a abandonar su trabajo? El miedo. ¿El miedo? ¿Miedo de qué? […] Es difícil de explicar…” Y mientras trata de responder Bergchem ve al cura y piensa: “Magnanimidad de sacerdote. Piedad unilateral en su condición de hombre alimentado por una creencia dogmática”. “Era una obsesión. Estaba obsesionado con los secretos recónditos de la materia viva. Si lograba comprender el funcionamiento de los genes y la composición química de los ácidos nucleicos, lograría producir vida de la materia inerte. Un día comprendí que mi pensamiento tenía un límite y nada era yo como hombre, ser insignificante ante la concepción del cosmos donde mi inteligencia resultaba endiabladamente pequeña para comprender la esencia y la estructura de una célula cualquiera. Quizá, por el momento, hubo algo mental: depresión, cansancio, yo no sé… Pero más tarde, cuando vi a mis compañeros de trabajo, luchadores incansables en pos de la vida, entregar su ciencia al servicio del tecnicismo de la guerra y de la muerte, resolví huir de la civilización, escapar, volver a nacer si era preciso…” Y luego, cuando le preguntan por su amigo Taylor, un hombre “perseguido por la justicia” al que “se le acusa de contrabando de armas” para “los rebeldes”, Bergchem responde con una claridad que pasma, como para disipar las dudas: “… para mí el término preciso en este caso es oprimidos; no rebeldes”. A propósito del extranjero que se funde con aldeanos pescadores, podría consignarse lo que Camus abona a Mersault, en la edición gringa de El extranjero: “El héroe del libro es condenado porque no juega el juego…, porque rechaza mentir. Mentir no es sólo decir lo que no es. También y sobre todo significa decir más de lo que es, y, en lo que respecta al corazón humano, decir más de lo que se siente. Esto es algo que hacemos todos, a diario, para simplificar la vida. Mersault, contrariamente a las apariencias, no quiere simplificar la vida. Él dice lo que es, rehúsa enmascarar sus sentimientos y al instante la sociedad se siente amenazada… No es del todo erróneo, pues, ver en El extranjero la historia de un hombre que, sin actitudes heroicas, acepta morir por la verdad” (Vargas Llosa, Wikipedia). El caso de Bergchem, quien muere por la verdad antes que verse obligado a aceptar la insensatez de fuerzas arbitrarias como las que muchas veces penden sobre la conciencia de una sociedad: fuerzas arbitrarias que encierran en sí la letanía de los poderosos, que compran leyes, alcaldes, curas y gobernadores, con su dinero, en este pueblo sin pantalones, del que habla Gabino Palomares, en el que la prensa también es de ellos pues la manejan y patrocinan.

El segundo, el diálogo, mérito mayor, reside en la intención psicológica que lleva a develar el orbe de los personajes, en los que el narrador se vierte y los hace evolucionar. Ejemplos: el citado diálogo de pescadores acerca de policías y soldados que termina con el problemático saber, para los miembros del nuevo orden que Bergchem le transmite a uno de los primeros; el de capitán y alcalde, cap. tres, con un exhaustivo interrogatorio, que crece en intensidad a medida que avanza mientras desata los nudos del conflicto y la pugna tácita entre autoridades: las que deberían cooperar entre sí pero terminan mostrando lo que todos ya saben aunque nadie sepa nada de nada… como, inocentes, dicen los pescadores. Esa pugna tácita se da en un lacónico ejemplo: “Entiéndame, señor alcalde: o se está con el gobierno o contra el gobierno. No hay más solución”. “Le aseguro capitán: el ochenta por ciento de los hombres de esta población no sabe cuál de los dos partidos rige, actualmente, los destinos de la nación —Por favor, alcalde— dijo con dureza el oficial. —Entiéndame. —Trataré de hacerlo, capitán… —¡No trate de hacerlo! —exclamó el oficial. —¡Entienda!” Por último, el diálogo entre Nelly, la hermana de Pedro, y el capitán acerca del secreto de éste, en el cap. trece: “—¿Cuál es el secreto? —Es un secreto y un trabajo. Se lo diré y usted me ayudará a realizarlo… ¿verdad? Nelly meditó: —¿Es difícil? —No, no es difícil. […] No va contra los hombres de la aldea. […] No hay un asesinato de por medio. […] Tampoco se trata de cosa política. —¡Acepto, capitán! —dijo ella, y cuando lo dijo pensó que lo había dicho sin quererlo. Entonces el miedo volvió a ella. Era un miedo sucio y de nuevo comenzó a temblar.”

Su novela, al contrario de tanta literatura sobre la Violencia que naufraga entre el inmovilismo, el lugar común o el tema de moda, sacude y alarma sin premeditación; toca la llaga social que tiende a la endemia, que ya es…; se opone sin ambages a todo tipo de violencia y muestra como únicos soportes de la convivencia social a la fraternidad, la libertad, la igualdad, la ética, la tolerancia y, claro, la paz, como lo deja entrever Bergchem cuando en la pesquisa a que lo somete el capitán, hecho que cabe reiterar, tras confesar la causa de su renuncia a la biología (‘Era el miedo. El miedo ante el pavoroso misterio de la esencia de la vida misma’) y definir la sesgada posición del cura (‘… hombre alimentado por una creencia dogmática’), expresa: “Pero más tarde, cuando vi a mis compañeros de trabajo, luchadores incansables en pos de la vida, entregar su ciencia al servicio del tecnicismo de la guerra y de la muerte, resolví huir de la civilización, escapar, volver a nacer si [es] preciso...” Valerosa declaración de un escritor a través de una novela de diálogo que poco se ha leído. Volver a nacer si es preciso: única salida para un país acostumbrado a la guerra, que olvida que solo al disminuir el horror de la muerte, puede disminuir en el colectivo el eco de los horrores del sistema: horrores que expía el capitán en el cap. ocho y que aventurando una hipótesis podría contener la expiación de una culpa... Usted también fue capitán de la Armada: al cabo, querido AE, la autoconfesión es el sucedáneo perfecto de la creatividad. En fin, única salida para un país que, por culpa de sus dirigentes, ha permitido que la escuela sea ocupada por el cuartel, como pasa en su novela. Y hoy en la realidad socio/política y económica del país.

Dicho símbolo se presenta cuando el capitán entró en el cuartel/escuela y el narrador describe que “los bancos escolares arrumados contra el muro y hasta el techo, daban espacio a los fusiles y a las hamacas.” Aquí cabe recordar lo que Castrillón, el falso delegado del partido liberal, en realidad espía del conservador, confiesa: “Desde luego todo fue frustración: los símbolos no existían. Quizás nunca habían existido: eran simples ratas medrosas, extenuadas de correr, de vivir a la sombra de las cuevas, listos a firmar excomuniones contra todos aquellos hombres dignos y lo suficientemente valientes para portar entre sus manos un fusil.” No obstante, cuando Óscar Hernández le preguntó por las ratas en la novela, Usted dijo: “Son representaciones simbólicas, pero en el fondo también son alguien.” Respuesta que aun al ser tan abierta como la obra, permite concretar: las ratas son la ‘plaga vestida de verde, con botas negras y largos bastones brillantes’, policías y soldados, ‘todos los capitanes del mundo’ a los que, en un desgarrado gesto de impotencia, patea Nelly al enterarse del secreto que hasta ese momento guardó el capitán, después de que ella se humillara ante él: “Pateó a la vida, pateó a la muerte, pateó a su maldita resignación, a todos los opresores y a todos los oprimidos, pateó a todos los capitanes del mundo.” En su impotencia, tal vez patea contra sí por un motivo adicional: al dejar el cuchillo bajo la almohada de Pedro, a la vez se convierte en potencial generadora de violencia, si no en cómplice de asesinato. Con lo cual Usted estaría recalcando lo que, aquí sí, todos saben: la violencia solo trae más…; la inequidad y el hambre solo pueden traer mayor represión; la falta de educación, no en la mesa, igual… Ah, y la intolerancia con la diferencia, el irrespeto hacia los de afuera: por ser ateo y extranjero al tiempo, como ocurre con Juan Bergchem, el pastor Fischer, el capitán Taylor, frente al abuso de las autoridades, tan certeramente representadas por el capitán, el cura y el alcalde. Y en la que si falta el gamonal para completar el cuadro es porque en función del texto resulta inoperante: más que por la ausencia de gobernabilidad, por el desmadre autoritario en los campos, signados entonces por dos tipos de miedo: el terrígeno y el sobrenatural. Uno, manejado por políticos y autoridades; otro, por el clero. Ambos, irrefutables/absolutistas.

Y ya que se habla de autoritarismo: este, no solo respecto a su obra, es una clase de relación social unilateral, jerarquizada; lucha de clases o la dialéctica del amo y del esclavo, de Hegel, vista por Marx. El poder fluye desde una sola fuente, vertical. Es categórico/imperativo, no soporta preguntas, no espera respuestas ni admite réplicas; se considera irrefutable/infalible; cree tener siempre la razón y la verdad, así sea en tiempos de posverdad, la mentira oficial decretada como verdad; no reconoce sus errores ni tolera los ajenos, que ni contempla. El autoritario quiere seguir en el panóptico, así sepa que las cárceles ahora son abiertas, no cerradas, y quiere ver sin que lo vean, controlar sin ser controlado, preguntar, pero no responder, menos en concreto, sino con evasivas o amenazas o eliminando a testigos, juzgar/censurar/estigmatizar, sin ser estigmatizado, censurado, juzgado, en fin, mandar, pero no obedecer, obedecer, incluso, sin cuestionar por qué. Sospecha de lo que no se le parece, lo diferente, lo que no percibe de su lado, si no suyo, y halla en ello una amenaza, si no una afrenta; desde su orilla todo se ve en b/n y nada tiene matices, ni grises, así todo en él sea gris, satanice la diferencia y sacralice lo parecido. El autoritario es sombrío, sórdido, hierático y tiene un raro sentido del poder: abusa del cuerpo de las personas, cuando su fin es cuidarlo.

Su imperio se funda sobre la base del miedo, es rígido y siempre igual a sí mismo, su palabra es sinónimo de dogma, poseer la fuerza es requisito suficiente no solo para dominar sino para aplastar al otro, ojalá sin que se queje, como quien encarna el síndrome de esto (es el) colmo.

Todo esto, podría ser una semblanza del carácter y del actuar del capitán, anónimo por demás, y que de reprimido por el Gobierno pasa a represor del pueblo. Una que otra frase refuerza lo dicho; el capitán señala: “Nosotros, los militares, no damos consejos. Damos órdenes” (p. 153), mientras acaricia la pistola, “sentido y esencia de la persuasión” (Íbid.). Y luego: “Para imponer el ‘nuevo orden’ y sostenerlo, nuestro partido cuenta con las dos fuerzas más poderosas: las armas y el clero” (159). Para rematar: “El partido debe ser único, sin oposición. Si usted lo hubiera hecho ya habríamos liquidado a los tercos y el resto volteado cola a engrosar nuestras filas.” (160). Solo le faltó: “Quien no está conmigo, está en contra mía”, como dicen todos los patrones del Norte a sus esclavos del Sur. Y estos a sus pueblos. Gabino Palomares: “Hoy, en pleno siglo XX, / nos siguen llegando rubios, / y les abrimos la casa/ y los llamamos amigos. / Pero si llega cansado/ un indio de andar la sierra/ lo humillamos y lo vemos/ como extraño por su tierra. / Tú, hipócrita que te muestras/ humilde ante el extranjero, / pero te vuelves soberbio/ con tus hermanos del pueblo. /Oh, maldición de Malinche/ enfermedad del presente/ ¿Cuándo dejarás mi tierra? / ¿Cuándo harás libre a mi gente?”

Si lo anterior no sirviera, querido AEM, para demostrar que las ratas en el fondo también son alguien, lo que sigue contribuye a disipar esa alegórica nube negra de la duda que hasta ahora pueda flotar en el ambiente: “Yo sólo seré libre cuando haya muerto la rata sanguinaria que calza botas negras”, señala Castrillón. Duda que sigue impidiendo a todos aquellos que intervienen en la guerra ver que toda esa podredumbre, vileza y abyección en que se hunde el país es responsabilidad de todos: en especial de quienes no se sienten víctimas ni verdugos y ahora saben, aun resistiéndose a creerlo, que son ambas cosas. Como le pasa al capitán, al alcalde, al cura. Como le puede pasar a Nelly, eso sí más por ingenuidad que por una actitud perversa, la de aquellos tres fieles servidores del nuevo orden, las instituciones, la disciplina. A los que solo les interesa es aplicar la ley sin considerar lo que alguna vez preguntara Camus y que en sí contiene la paradoja de ser víctima y verdugo: ‘¿Cómo ser justo sin engendrar injusticia?’ Pertinente pregunta no solo para los creadores de libertad/ igualdad/ fraternidad, ‘tríptico engañoso’ que junto al de Dios/patria/libertad tanto problema ha traído a los criollos, a causa de la funesta alianza entre el credo dogmático de la Iglesia y la dogmática fe de los políticos, con dos trapos distintos y un solo color: el ocre del amancebamiento por y para el dolo, compartido a costa del erario público. Como el del Frente Nacional, v. gr., del que, desde el silencio, nos habla esa novela de diálogo en un país de sordos llamada Marea de ratas. Muchas gracias, querido AEM, porque antes de que a Andrés Caicedo se le ocurriera, en 1977, poner a una mujer de protagonista en una novela colombiana, ya Usted en 1960 había puesto a Nelly (y qué feliz coincidencia, así, aunque con distinta grafía, se llamaba la mamá de Andrés), de protagonista, en un medio patriarcal/machista/androcentrista como el nuestro. Muchas gracias, su obra me hizo tomar conciencia política, sin que a la vez haya sentido el látigo del panfletario, la fusta del misántropo o la lengua hiriente del mamerto. **

*I Video-conferencia Ciclo Literatura y Violencia, Gimnasio Moderno, Bogotá (12/sept/2018) – Diseño y elaboración del afiche: Santiago Muñoz Calvo. Echeverri Mejía, Arturo. Marea de ratas. Aguirre Editor, 1960, 1ª edición, 171 pp. Edición crítica de Augusto Escobar M. Editorial Universidad de Antioquia. Medellín, 1994, 1ª edición, 314 pp., de la que se cita aquí.

