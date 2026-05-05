Los millonarios gastos para mantener un ‘monster truck’, el camión que causó la tragedia en Popayán

Los costos de tener un “camión monstruo” son millonarios y obliga a pensar en el tipo de respaldo que requieren estos mega-espectáculos

Luego del accidente que terminó en tragedia el pasado domingo 3 de mayo en Popayán, se comienzan a conocer datos relacionados con las cifras que hay detrás del mantenimiento de esta clase de vehículos diseñados para protagonizar espectáculos extremos.

No son cifras menores. Y hoy tienen relevancia al revelar el valor del costoso mercado detrás de esta moda automotriz. Precisamente fue un monster truck (o camión monstruo en español), concebido para acrobacias de alto impacto, el que terminó fuera de control y dejó tres personas fallecidas y más de 50 heridas, en un hecho registrado durante el evento Monster Truck 2026 en el lote Bulevar Rose.

El incidente se produjo ante cerca de 1.000 asistentes. Según el comandante de la Policía de Popayán, Julián Castañeda, una falla mecánica habría provocado que el vehículo se acelerara sin la posibilidad de freno, saliéndose de la pista, impactando un poste y posteriormente atropellando al público. La conductora fue identificada como Sonia Segura, quien tiene trayectoria de una década en este tipo de espectáculos.

¿Cuánto cuesta construir un monster truck?

En paralelo a las investigaciones, los costos asociados a estos vehículos han cobrado protagonismo. Construir un monster truck puede costar entre USD 250.000 y USD 300.000, lo que equivale aproximadamente a un valor que oscila entre los 900 y los 1.200 millones de pesos colombianos. Este valor incluye componentes como el chasis tubular, la carrocería de fibra de vidrio, un sistema de suspensión reforzado y transmisión especializada.

Uno de los elementos más costosos es el motor. Se trata de unidades V8 sobrealimentadas que funcionan con metanol, diseñadas para soportar condiciones extremas. Su precio oscila entre USD 40.000 y USD 75.000 (entre 160 y 300 millones de pesos). A esto se suman los neumáticos, que pueden medir hasta 1,67 metros de altura: cada uno tiene un costo cercano a USD 2.600 y requiere procesos manuales de hasta 50 horas de trabajo.

El proceso de ensamblaje también implica tiempos prolongados. La construcción de un monster truck puede tardar varios meses, dependiendo de las especificaciones técnicas y el nivel de exigencia del equipo. Cada pieza está diseñada para resistir saltos de más de 10 metros y aterrizajes de alto impacto.

Los altos costos de mantener un "camión monstruo"

Más allá del costo inicial, el mantenimiento representa una de las mayores inversiones. Sostener operativamente uno de estos vehículos puede costar hasta USD 250.000 al año, cerca de 1.000 millones de pesos colombianos. Este monto incluye reparaciones constantes, reemplazo de piezas, combustible especializado, transporte en tráileres y personal técnico.

En el caso del evento en Popayán, otro aspecto que quedó bajo la lupa fue la capacidad de respuesta ante emergencias. Con aproximadamente 1.000 asistentes, se reportó la presencia de cinco socorristas, una proporción que está siendo evaluada por las autoridades. La organización estuvo a cargo de DB Entretenimiento, que confirmó su colaboración en las investigaciones y expresó solidaridad con las víctimas.

De acuerdo con declaraciones del secretario privado de Popayán, Reinel Polanía, los organizadores contaban con pólizas y experiencia en este tipo de eventos, incluyendo presentaciones en ciudades como Cali y Manizales, donde se han registrado asistencias de hasta 11.000 personas.

Sin embargo, las cifras reveladas tras el accidente en la capital del Cauca permiten no solo dimensionar la magnitud de estas máquinas, sino también el nivel de seguridad que se requiere para garantizar un espectáculo exitoso.

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