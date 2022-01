El nuevo tronco de la selección que adora Reinaldo Rueda

En todas las convocatorias de la Selección Colombia siempre ha habido un hombre odiado por gran parte de la hinchada, ese que varios no entienden que tenga méritos para ser convocado y menos para ser titular. Ese sobrenombre de "el tronco de la Selección" empezó con Stefan Medina luego de sus primeros partidos por allá en el 2013, años después se redimió con un gran nivel bajo la dirección de Pékerman y Queiroz.

Luego la gente se ensañó con Tesillo. Fue el lateral izquierdo de confianza durante el breve periodo del portugués y también ha sido tenido en cuenta por Rueda, pero ahora ese título para los hinchas tiene nuevo dueño: Freddy Hinestroza.

El actual volante del Junior fue convocado por el técnico para el pasado amistoso contra Honduras y ya despertó polémica este llamado, pero ahora con su aparición para la lista de los partidos contra Perú y Argentina levantó toda la polémica y odio de parte de sus hinchas.

La convocatoria de Hinestroza me tiene tan indignado que no he podido retomar el ritmo laboral en la tarde.

— Edgardo M. (@edmartinezm) January 19, 2022