El nuevo negocio con el que Maluma trapear el piso con Karol G y J Balvin

El cantante antioqueño no se limita a crear música, con su faceta de empresario, busca iniciar un emprendimiento que le llenará de plata los bolsillos

in duda alguna, Maluma es uno de los artistas del género urbano más influyentes no solo a nivel nacional, sino también internacional. Y es que, el artista tiene varios éxitos musicales con los que ha llevado y acrecentado su fama en todo el mundo. Sin embargo, el paisa no solo brilla con su música, pues también es todo un empresario con diferentes proyectos. Recientemente anunció la creación de un nuevo negocio sumamente ambicioso.

Al parecer Maluma decidió crear su propio sello discográfico llamado 'Royalty Records' y la influencia del paisa es tan grande que incluso ya tiene dos artistas firmados. La idea del músico antioqueño es poder ayudar a los artistas nacionales con su sello discográfico y así mismo dejar un legado musical. Las dos artistas que iniciaron este proyecto, serían las mujeres con acudió Maluma a la reciente gala de los Premios Billboard.

Con este proyecto, Maluma cumplió un sueño nuevo en su carrera musical y seguramente esto servirá para cumplir el sueño de otros artistas emergentes de Medellín. Sin embargo, no es el único negocio con el que paisa consigue dinero extra aparte de la música. Juan Luis Londoño cuenta con su propia marca de ropa y una tienda virtual de ella. De igual manera, el artista tiene su propia marca de cerveza, un emprendedor con tremendos negocios.

