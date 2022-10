Lo llamó “consolador”: la ira de Marbelle hacia matador después de que se burlara de ella

.Publicidad.

En medio del anunció de su llegada a Caracol, Marbelle vuelve a protagonizar una nueva controversia, y como ha acostumbrado a sus seguidores esta vez también fue por un fuerte comentario. Todo comenzó porque el reconocido caricaturista Matador la relacionó con el congresista Polo Polo.

En los últimos días se han viralizado algunos memes acerca de las 12 demandas contra la elección de Miguel Polo Polo como representante a la cámara, ilustrando lo que pasaría si perdiera su curul.

Si bien el representante se pronunció y dijo que no había posibilidad de que eso sucediera “A quienes demandaron mi curul utilizando el decreto 1640, quedarán viendo un chispero: ya el Consejo de Estado dijo q ese decreto no toca las curules Afro, es una reglamentación para los espacios de participación como consultivas de alto nivel. Me tendrán en la oposición 4 años”.

Ganas tienen 😙 ¡aquí estoy y aquí me quedo! Solo DIOS puede quitarme lo que ÉL me dio. Esta curul no la tumbara ni el negro martinez ni Francia Márquez, ni Petro, ni las OMG, ni las FARC. La gente me eligió para 4 años y 4 años estaré ✌🏾😎 https://t.co/0cVrDzg0cv — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) October 13, 2022

Matador vió una oportunidad para lanzar un comentario sarcástico sobre el tema, en el que mencionó a Marbelle. “Yo propongo que si Miguel Polo Polo pierde su curul sea reemplazado inmediatamente por Marbelle. No podemos perder nuestra cuota de humor en el Congreso. Firma esta petición.”

Sin poder resistirse ante la burla del caricaturista, la artista citó el trino y lo comparó con un juguete sexual.

“Si alguien necesita un consolador… ¡Matador lo reemplazará inmediatamente!”, escribió la cantante.

Si alguien necesita un consolador … matador lo reemplazará inmediatamente! https://t.co/5GqBt7XsCx — MARBELLE (@Marbelle30) October 13, 2022