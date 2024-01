El Niño que estaba cantado nos agarró sin ninguna previsión

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

VIDEO. Puntos de vista. El del Niño es un fenómeno natural, pero estaba tan anticipado que uno esperaba que hubiera mayor previsión del gobierno. Máximo cuando un presidente recorre el mundo entero hablando del cambio climático y en Colombia no había ninguna previsión. La señora Muhamad que es del corazón de Petro y que es la ministra del Medio Ambiente no hizo nada. Ni siquiera hay bomberos. ¿Cómo puede ser posible? Los recursos del Estado no estaban. El país está incendiado y no hay los recursos, es decir, no hay política del Estado para enfrentar el fenómeno. Hay que decirlo con claridad.

Eso es una contradicción muy propia de la política colombiana: hablar y no hacer. En un foro internacional hablar del medio ambiente, del cambio de las energías y en su propio país no poder enfrentar un fenómeno que estaba anunciado, cantado con todos los detalles. Me parece que la actuación de la ministra del Medio Ambiente es desastrosa. Bla bla bla bla bla en los foros internacionales, eso se llama carreta.

..Publicidad..

En el problema del cambio climático el desastre va a ser más grande de lo que pudo ser. Los cuerpos de bomberos no disponen ni siquiera de elementos, como lo denunció ayer el jefe de bomberos. Entonces estamos hablando de hechos. Me parece que estas cosas hay que denunciarlas y denunciarlas sin miedo.

...Publicidad...

___