- Cierran las urnas en Colombia tras la jornada de elecciones de Congreso y consultas presidenciales

Las urnas de las elecciones de Congreso de la República y las consultas presidenciales se cerraron este domingo en Colombia, dando paso al inicio del proceso de conteo de votos en todo el país. De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, para esta jornada estaban habilitados 41.287.084 ciudadanos para participar en uno de los procesos democráticos más importantes del calendario electoral.

El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que la entidad cumplió con la organización de la jornada electoral y destacó las medidas implementadas para garantizar la transparencia del proceso. Según indicó, durante las votaciones se desplegaron diferentes acciones de integridad electoral con el objetivo de asegurar unas elecciones con plenas garantías para los votantes, los partidos políticos y los demás actores del proceso.

Tras el cierre de las urnas, más de 860.000 jurados de votación comenzaron el proceso de conteo de los sufragios y el diligenciamiento manual de los formularios E-14, documentos oficiales donde se registran los resultados de cada mesa. Posteriormente, estos datos serán verificados por las comisiones escrutadoras, integradas por más de 9.000 jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos, encargados de declarar los resultados oficiales en los municipios del país.

El registrador también destacó la participación de cerca de un millón de testigos electorales, quienes vigilan el desarrollo de la jornada democrática. A ellos se suman observadores electorales nacionales e internacionales, auditores de las organizaciones políticas y entidades como la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, que acompañaron el proceso junto con la Fuerza Pública en diferentes regiones del territorio nacional.

Para conocer los resultados preliminares, los ciudadanos pueden hacer seguimiento a través de la página web de la Registraduría o mediante las aplicaciones ‘Resultados Congreso 2026’ y ‘aVotar’, disponibles para dispositivos móviles. Allí se publicará la información del preconteo, los escrutinios y las actas E-14, a medida que avance el procesamiento de los votos reportados desde las mesas de votación.

