El negocio que podría quebrar a Edgar Rentería

Hace tres años fue lanzado Arena del rio un ambicioso proyecto en Barranquilla. Hoy no hay ni una sola piedra puesta allí. ¿Qué paso?

Cuando lanzaron Arena del Rio lo hicieron con todas las de la ley. Era un proyecto de 407 millones de dólares que Rentería sacó adelante porque es el niño de Barranquilla y ninguna puerta está cerrada para él. Habló con el presidente Duque quien tenía línea directa con Alex Char y echaron pa’lante. La inauguración del proyecto fue a comienzos del 2020 pero tres años después uno pasa

por ahí y no ve nada.

Y eso que era un proyecto como les gusta hacer en Barranquilla: faraónico. La única estructura techada en América Latina contará con 336.934 metros construidos, un césped móvil retráctil que servirá para albergar los partidos del Junior de Barranquilla, la selección Colombia y también conciertos. Además tendrá un hotel cinco estrellas, 100 apartamentos de lujo, 395 palcos, estudios

de televisión, cine, música y producción de contenidos, tres auditorios independientes, un museo, un club de negocios y cinco puertos para albergar deportes náuticos. Y para sacarlo adelante buscaron a la barranquillera Tatyana Orozco, la exviceministra de comercio en 2013 y quien luego fue nombrada por el presidente Santos directora del Departamento Nacional de Planeación.

Actualmente Orozco es la presidenta de Arena del Río y tiene las riendas de las grandes inversiones y proyecciones de ventas de palcos y suites del futuro complejo.

Hace aproximadamente un año que no se habla del tema y los grandes inversionistas de la ciudad no han demostrado demasiado interés por el proyecto. Rentería es la imagen oficial de Arena del Rio, un rostro que convence hasta a los más duros de Miami. ¿Qué pasaría con la fortuna del ídolo de los Marlins si este proyecto no se da?

