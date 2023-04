El acorralado Trump, las porno-confesiones y su "pene raro"

Por: Julián Hernández R. |

abril 06, 2023

La historia del porno gringo algún día dirá que la más grande contribución de Donald Trump a la industria fue haber dado origen al título de la película triple x «Grabbing Pussy» (2019) (algo así como «agarrando coño») protagonizada por nadie menos que Stormy Daniels.

La película salió al mercado cuando ya era todo un escándalo mediático el clandestino y calamitoso coito entre la prostituta de lujo y el político. Hoy por hoy, estos oficios se disputan ser los más viejos del mundo, así las actrices del género no se consideren prostitutas, sino «trabajadoras de la industria del espectáculo para adultos» …otro tanto piensan los políticos. Y es que el título «Grabbing Pussy» de la película, tuvo como origen las palabras filtradas años atrás cuando Donald Trump se ufanaba diciendo: “cuando eres una estrella, te dejan [las mujeres] hacerles de todo. Puedes hacer lo que quieras… agarrarlas por el coño”.

Por estar pensando que todo lo puede hacer y todo lo puede comprar impunemente, el payaso del peluquín rubio fue llevado ante un juez como un vulgar delincuente, todo a raíz del pago de 130 mil dólares que le hiciera a Stormy Daniels para que ―ahí sí―, tuviera cerrada la boca.

Mientras el desfachatado Trump está pasando las de Caín, la señora Daniels asegura al «Times» de Londres que las frases dichas por Trump aquella vez tienen algo de «poético», pero que también sería poético que el político pudiera decir ahora «this pussy grabbed back» («este coño [el de Stormy] agarró de nuevo»). Para ella se está haciendo justicia con el matón.

UN MILLONARIO QUE GASTA MAS EN PROSTITUTAS QUE EN IMPUESTOS

Quizás Trump esté contra las cuerdas debido a su «chichipatada» de querer acallar semejante escándalo con la bicoca de 130 mil dólares, si se compara con su fortuna que se calcula entre los 3 mil o 4 mil millones de dólares.

Los informes conocidos revelan que Trump declaró ingresos negativos en 2015, 2016, 2017 y 2020, y que pagó un total de $1,500 en impuestos sobre la renta para los años 2016 y 2017 y en sus declaraciones de impuestos sobre la renta de 2020, él y su esposa Melania no pagaron impuestos federales sobre la renta y, por el contrario, reclamaron un reembolso de $5.47 millones de dólares, según el Comité Conjunto de Impuestos.

Esto nos recuerda a algunos multimillonarios políticos colombianos a los que, a la hora de pagar impuestos, el Estado les sale a deber, como aquella canción paisa de Gildardo Montoya: «que le dé 30, usted pa que 20 y 15 es mucho, ¿qué va a hacer con 10?, si le doy 5 usted se los gasta, tenga estos 4 y me devuelve 3»

Es por ello que la sabiduría popular no falla: «la plata del miserable se la come el vagabundo» ... ¡o los abogados!. Lo que ocurra primero. O si no que lo diga Joe Tacopina, el defensor del expresidente.

EL CURRÍCUM DE STORMY DANIELS

La señora Daniels (1979), comenzó en el cine para adultos en el 2002 a la tierna edad de 23 años, de manera que para el 2006, año del truculento polvo con Trump, ya llevaba entre pecho y espalda, más de 150 escenas porno, según los registros del medio y ya para ese año había ganado el premio «AVN Award» como mejor actriz principal y mejor actriz de «reparto», cosa que sabe hacer con maestría, además de otras nominaciones como mejor escena lésbica y mejor escena de pareja y ya había participado también en películas como «Bigger Is Better»(2002) («Más grande es mejor»), título que, más adelante, le habría de servir acaso a Trump para su slogan de campaña: «Make America Great Again», («Que América vuelva a ser grande»). América más grande es mejor. Dime de qué presumes y te diré que te hace falta.

Hoy a sus 44 años, la señora Stormy ha participado en más de 340 películas y se reconoce que ha tenido escenas de sexo con al menos 47 actores porno, además de ser una reputada directora del género.

EL LIBRO DE LOS AMORES RIDÍCULOS

En su libro «Full Disclosure» (2018), Stormy Daniels cuenta su vida y, por supuesto, su affaire con Donald Trump, de entrada, advierte que «hacer frente a los matones es mi tipo de cosas». En el libro, Trump no queda bien parado, o al menos la parte que debía estarlo en su momento, como se verá más adelante.

Dice la señora Daniels que la relación sexual con el magnate había sucedido dos meses después de que Melania diera a luz a su hijo Barron y que el polvo con el fanfarrón fue un «rapidito» que fueron «los peores 90 segundos de mi vida». No cabe duda que Trump, como todo buen ejecutivo, prefiere los resúmenes apretados a la versión extensa de los hechos. Y para mayor vergüenza (si es que Trump la tiene), continúa diciendo la actriz que «puede ser el sexo menos satisfactorio que tuve en la vida», pero que como era de esperarse el señor Trump «no comparte ésta opinión».

Fue el debut y despedida de «El Aprendiz» en querer darle la talla a una actriz porno. «You're fired» («estás despedido»).

Ante tamaña decepción seguramente Trump debió llamar a su equipo de seguridad, que estaba en la misma habitación (con un gesto en los labios, como lo hizo con Jorge Ramos), para que fuera a su recate y le acomodara el bisoñé y le subieran sus calzoncillos largos «matapasiones».

Este es el mismo poderoso Trump que había dicho de Hillary Clinton que «si no puede satisfacer a su esposo, ¿cómo pretende satisfacer a Estados Unidos?».

Queda claro, entonces, que la lengua es el azote de otras partes del cuerpo humano. Ojalá don Trump haya aprendido la lección que quien obedece a su pene tendrá, como él, la cabeza hacia abajo. O como lo dijo García Márquez, «halcón que se atreve con garza guerrera, peligro espera»

LOS PENES DE LA CASA BLANCA

No es la primera vez que el primer pene de la nación gringa es descrito por una mujer, hace veinte años, la empleada del estado de Arkansas, Paula Jones, firmó una declaración jurada, en la cual testificó sobre el tamaño, circunferencia y ángulo único del pene de Bill Clinton descrito por el diario «The Independent» como «más bien como de un dedo doblado en la articulación». Al menos Bill nunca buscó actrices porno en sus aventuras extraconyugales para medir sus atributos.

En el caso de Trump, no solamente salió mal librado en cuanto a su duración como amante fogoso, sino que la principal parte anatómica implicada en el encuentro fue descrita por la señora Daniels como «un pene raro» que «tiene una cabeza enorme como de hongo (…) como el personaje del hongo de Mario Kart» y que «es más pequeño que el promedio».

No cabe duda, tampoco, que para enfrentarse a una actriz porno, además de una elevada autoconfianza, como la tiene superlativamente Trump, también se debe tener bastante envergadura en ciertas faenas, cosa que al perecer le falta a Donald.

De ser el sueño erótico del arrogante millonario, Stormy Daniels pasó a convertirse su peor pesadilla, así el cuasi octogenario quiera achacar todo el escándalo a un complot de la izquierda.

En esas anda el impotable señor Trump… que pasó de «agarrar» a cualquier mujer por sus partes íntimas, a estar ahora agarrado de las turmas por la justicia.