Consejos básicos para participar en la asamblea

Por: Alonso Cardona Nicholls |

febrero 17, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

1. No votarás en tu propia contra por pereza, indiferencia o rabia.

2. No crearás que todos los demás, menos tú, si leyeron los documentos.

3. No mentirás. No insultarás. No gritarás.

4. No matarás las ideas del vecino.

5. No enmudecerás. No apoyes con tus silencios las decisiones que a la larga te perjudicarán.

6. No calumniarás. No insinúes posibles hechos delictivos, a sabiendas de que no son ciertos.

7. No injuriarás. No lesiones el honor y el buen nombre de los demás.

8. No creerás que a ti si se te puede dar lo que no se puede dar a los demás.

9. No te asociarás, ni aceptarás que otros se asocien para perjudicar a otros.

10. No propondrás o apoyarás cosas ilegales, pensando que de puertas para adentro todo vale. No creerás que un acuerdo entre algunos vecinos deroga las leyes.

11. No votarás por lo más barato.

12. No confundirás el presupuesto con la tesorería.

13. Ten criterio. Nunca dirás que votas por lo que diga la mayoría.

14. No se te ocurrirá decir que el techo no es tuyo.

15. No cedas solo para tener imagen de no conflictivo o para parecer simpático.

16. No seas cobarde. No digas que no participas, porque eres muy bravo.

17. En todas las decisiones cuida lo de la comunidad que también es lo tuyo.

18. Te eligen presidente para que conduzcas la reunión, no te creas que es para que mandes o decidas.

19. No abandones en la mitad de la asamblea y menos si eres el presidente.

20. Identifica los grupos de francotiradores, que se aplauden y respaldan entre ellos.

21. Nunca te dejes echar el cuento de que se trata de rencillas personales. ¡Despierta, siempre habrá intereses de fondo!

22. No dejes silenciar o linchar a tu vecino, después te tocará a ti.

23. No te unas a las malas ideas. No te dejes llevar por la presión de grupo.

24. No aceptes que los asuntos importantes no se traten o pasen sin el suficiente análisis, solo porque alguien, (seguramente el interesado y su coro) digan que la reunión está muy larga.

25. No dejes que, por tu pereza, se formen roscas perpetuas de consejeros.

26. No aceptes propuestas para que tu cuota se base en la desgracia de trabajadores mal pagados y sometidos a jornadas extenuantes. Por si eso no te importa, acuérdate de que hay una ley laboral que te va a sancionar tarde o temprano.