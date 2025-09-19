- De quién es la empresa que puso los baños ecológicos sin agua en el Festival Cordillera

Hace más de una década Diego Ramirez creó esta iniciativa que ahorra casi 50 litros de agua por descarga.

Ir a los baños del Festival Cordillera, organizado por Páramo, fue una experiencia. Para quienes asistieron desde la zona general, pudo sentirse como una misión de supervivencia. En cambio, quienes tuvieron acceso a la zona VIP vivieron una historia muy distinta.

Al llegar a los cubículos, había dos opciones: usar los baños con agua tradicionales o los baños secos “vivos”, una innovación que llamó la atención por su enfoque ecológico.

Estos últimos se encuentran elevados por tres escalones. Al ingresar al pequeño cubículo, un cartel en la puerta explica cómo utilizarlos: sentarse, hacer las necesidades, limpiarse, depositar el papel en el orificio del inodoro seco y, del lado izquierdo, cubrir todo con aserrín. Este sencillo paso no solo neutraliza olores, sino que inicia el proceso de transformación de los residuos en abono orgánico.

El uso de materiales ricos en carbono, como el aserrín, absorbe la humedad, impide la proliferación de insectos y acelera el compostaje. Así se evita que los olores se concentren en el ambiente, haciendo del espacio algo mucho más higiénico y cómodo.

Mientras un inodoro convencional puede gastar hasta 50 litros por descarga, estos baños secos apenas requieren dos litros durante todo el festival. Una diferencia sustancial.

La empresa detrás de los baños secos

Akamu Ecosan es la empresa líder detrás de esta iniciativa de Páramo Presenta. Esta organización, fundada hace más de diez años por Diego Ramírez, brinda asesoramiento de saneamiento ecológico, alquilando baños secos y vendiendo biofiltros que degradan o eliminan contaminantes del agua y el aire.

Su presencia no solo se basa en festivales masivos, están presentes en pequeños proyectos como glampings, hoteles y espacios públicos. Para hacer su trabajo con la mayor calidad, cuentan con cinco empleados de planta y 30 colaboradores, entre los que se encuentran fibreros y artesanos especializados en la fabricación de sanitarios. Además, dedican gran parte de su presencia en redes sociales para hacer consciencia sobre el impacto medioambiental de usar agua limpia para los desechos orgánicos y los procesos biodegradables.

En departamentos como el Magdalena y Bolívar, donde en algunas zonas hay escasez de agua, este proyecto se ha presentado como una alternativa sostenible y al alcance de todos, especialmente de las comunidades indígenas.

Su fundador, lo explica así: “Nuestra empresa no solo busca revolucionar la gestión de desechos, sino también educar y romper mitos sobre la viabilidad y eficiencia de los sanitarios secos en entornos urbanos y rurales”.

De hecho, han acuñado un término para referirse al temor social de hablar sobre las heces, la “cacafobia”. A través de espacios pedagógicos como la COP16, buscan romper ese tabú y normalizar la conversación, con el objetivo de impulsar más iniciativas orientadas a la sostenibilidad y al aprovechamiento de los residuos orgánicos.

