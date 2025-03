El negociazo de Rigo: facturó casi $9 mil millones en menos de 15 horas

.Publicidad.

En menos de veinticuatro horas, el ciclista Rigoberto Urán agotó las entradas de su popular Giro de Rigo, el evento para ciclistas recreativos más popular del país y que, esta vez, en su séptima edición y se celebrará por primera vez en una ciudad en La Costa Caribe. El alcalde Alex Char no lo logró con la Fórmula 1 y Juegos Panamericanos 2027, pero convenció al ciclista antioqueño de que hacer su carrera en La Arenosa a pesar de que le habían llegado propuestas de La Heroica y La Perla de América.

l Lea también: Alex Char se anota gol: Rigoberto Uran escoge Barranquilla para hacer su Giro de Rigo

A pesar de que esta vez se abrió una sola distancia en el Giro de Rigo que será de 165 kilómetros bajo los cuarentas grados de la capital del Atlántico, Rigoberto Urán logró vender ocho mil inscripciones a un valor cada una de 1.100.000. Un precio que no fue problema para sus seguidores y los ciclistas aficionados que en quince horas compraron las entradas al evento. El Toro de Urrao se ganó $8.800.000.000.

..Publicidad..

Y es que su desparpajo y genuinidad le han abierto campo en los negocios, empezó vendiendo ropa de ciclismo que él mismo entregaba en domicilios, como un emprendedor más. Hoy no solo tiene su popular marca GO RIGO GO que vende prendas para ciclistas y otros deportes como el atletismo, también tiene la Finca de Rigo, el nombre que le dio a sus restaurantes que están ubicados en El Tablazo en Rionegro, Antioquia además de tener otros en Pereira y Bogotá.

...Publicidad...

l Le podría interesar: El primer gran negocio de Rigo y Carlos Vives en Fortaleza, una venta por más de $6 mil millones

Su marca de bicicleta Uranium es una de las más vendidas a nivel nacional, está en el sexto lugar del top 10 a pesar de que es la marca más joven del ranking. Con Uranium, Rigoberto Urán tiene ingresos anuales de $51.125 millones anuales.

....Publicidad....

Los aficionados al ciclismo que no alcanzaron a inscribirse al Giro de Rigo podrán hacerlo cuando vuelvan abrir una última etapa, pero solo serán dos mil cupos. Barranquilla se prepara para recibir diez mil ciclista el 2 de noviembre.