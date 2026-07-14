- El negociazo de los Santo Domingo con la venta de su portafolio de bienes raíces en Colombia

La familia es la mayor accionista de Terrarum que acabó de ser adquirido por el gigante inmobiliario PEI en una millonaria transacción que llegó a $ 2.8 billones

La familia Santo Domingo con Alejandro Santo Domingo a la cabeza llevaba muchos años con activos inmobiliarios en Colombia y después de algunos movimientos en los últimos años buena parte de sus propiedades formaban parte del portafolio del Grupo Terranum en el cual son accionistas mayoritarios.

PEI (Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias), el vehículo de inversión inmobiliaria líder en Colombia nacido en 2006 y administrado por Pei Asset Management (anteriormente Terranum Inversión), anunció la compra del portafolio del Grupo Terranum, empresa especializada en la inversión, desarrollo y gestión de bienes raíces corporativos, industriales y logísticos.

Esta transacción, en la cual interviene la familia Santo Domingo como vendedor al ser el mayor accionista de Terranum, está estimada en $2,8 billones. Esto no solo la convierte en uno de los mayores movimientos del mercado inmobiliario colombiano en los últimos años, sino que posiciona a PEI como una de las plataformas inmobiliarias de mayor tamaño en América Latina.

Terranum fue cofundada en 2003 por Alfredo José Rizo junto a miembros de Inversiones y Estrategias Corporativas S.A. —como Carlos Angulo Lash, presidente del comité asesor del PEI—, una firma boutique de banca de inversión independiente con sede en Bogotá que opera desde 1992. La compañía se consolidó definitivamente cuando el Grupo Santo Domingo ingresó como accionista mayoritario.

Actualmente, Terranum se dedica a desarrollar ecosistemas empresariales y oficinas corporativas sostenibles. El portafolio adquirido abarca proyectos de oficinas y comercio como Connecta26, Connecta 80 y Cortezza Medellín, además de desarrollos logísticos e industriales como Exenta Zona Franca Gachancipá y Zol Funza. Estos cinco activos corporativos representan un área arrendable superior a los 375.000 metros cuadrados, registran una ocupación estimada del 93,9% y suman más de 100 arrendatarios de diversos sectores económicos con un sólido perfil crediticio.

Los cinco proyectos pasarán oficialmente a manos de PEI en un plazo de tres meses, luego de completar los procesos internos y los ajustes regulatorios correspondientes. Se estima que estos activos tienen una capacidad para generar ingresos netos superiores a los $ 200.000 millones anuales. La consolidación de esta compra se financiará, en parte, utilizando los recursos recibidos por la venta del 51% del centro comercial Plaza Central a Cenco Malls, una movida que fortalece estratégicamente a PEI al aportar una mayor capacidad de generación de flujo de caja y rentabilidad para sus inversionistas.

Por su parte, Pei Asset Management, bajo la presidencia de Jairo Alberto Corrales desde 2009, cuenta en la actualidad con más de 10.000 inversionistas de capital. Los mayores partícipes del patrimonio autónomo de PEI son los fondos de pensiones y cesantías colombianos, quienes poseen aproximadamente el 58% de los títulos participativos. El 42% restante se divide entre inversionistas internacionales, entre los que destaca el gigante global BlackRock, y más de 9.000 personas naturales que actúan como inversionistas minoristas. La misión fundamental del vehículo sigue siendo la optimización del valor de los activos que conforman su portafolio para obtener una rentabilidad atractiva para quienes adquieren sus títulos participativos, los cuales se negocian públicamente en la Bolsa de Valores de Colombia.

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