- Los chilenos de Jumbo lograron una buena alianza con Sarmiento con Gran Centro Comercial en el sur de Bogotá

Los dos grupos van compartir el negocio en el que Aval Fiduciaria de Sarmiento se queda con un 49% de Plaza Central de Bogotá

El Centro Comercial Plaza Central, uno de los complejos comerciales más importantes y concurridos de Bogotá, pasará a formar parte del portafolio de propiedades de Cencosud. El conglomerado chileno, liderado por Manfred Paulmann Koepfer, avanza en una operación con la que busca adquirir el 51 % del reconocido centro comercial a través de su filial inmobiliaria Cenco Malls.

La adquisición representa un nuevo paso en la expansión del grupo en Colombia y en el fortalecimiento de su división inmobiliaria en Suramérica. Dentro de ese proceso ha tenido un papel importante Sebastián Bellocchio Fioretti, ingeniero comercial de la Universidad Finis Terrae, quien ha participado en el desarrollo de la estrategia regional de Cencosud y en la consolidación de su presencia en el negocio de centros comerciales.

La operación se realizaría mediante Cenco Malls, empresa encargada del desarrollo, administración y operación de centros comerciales del grupo en países como Chile, Perú y Colombia. Actualmente, la compañía administra cerca de 40 complejos comerciales en la región, posicionándose como uno de los actores más relevantes del sector inmobiliario comercial sudamericano.

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En Colombia, Cencosud también ha fortalecido su presencia a través de la cadena de supermercados Jumbo. La marca aterrizó en el país en 2013, luego de la adquisición y transformación gradual de las operaciones de Carrefour. Desde entonces, la compañía ha mantenido un crecimiento sostenido, registrando ingresos de doble dígito y consolidando una red cercana a las 50 tiendas en distintas ciudades del país.

Al frente de la operación colombiana se encuentra Ramiro Ortiz, ejecutivo vinculado a Cencosud desde 2015 y quien asumió como gerente general de la compañía en Colombia en junio de 2024. Su gestión ha estado enfocada en fortalecer tanto el negocio minorista como las inversiones inmobiliarias del grupo en el mercado nacional.

El 49 % restante de Plaza Central quedaría en manos del Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias (PEI), vehículo administrado por Aval Fiduciaria y relacionado con el grupo empresarial de Luis Carlos Sarmiento Angulo. En la dirección del PEI figura el ingeniero civil Jairo Alberto Corrales Castro, quien tendría la responsabilidad de velar por la participación restante dentro del complejo comercial.

Desde 2019, el PEI mantenía el control total de Plaza Central, considerado uno de los activos comerciales más importantes de Bogotá. El centro comercial recibe cerca de 1,3 millones de visitantes mensuales y se ha consolidado como uno de los principales referentes gastronómicos, comerciales y de entretenimiento de la capital colombiana.

Para concretar la adquisición del 51 % del complejo, Cencosud desembolsaría cerca de 459.000 millones de pesos. La operación terminaría consolidando una alianza estratégica entre el grupo chileno y el conglomerado empresarial de Luis Carlos Sarmiento Angulo alrededor de uno de los activos inmobiliarios más valiosos y estratégicos de Bogotá.

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