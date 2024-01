El mundo unipolar está agrietado y en su grito desesperado surgen los monstruos

Por: Edgar Eduardo Pulido García |

enero 24, 2024

De ello poco se habla, la caída del muro de Berlín y el fin de la URSS contó con una de las mejores bandas sonoras, "Wind of Change" la canción emblemática del sencillo de Scorpions se convirtió en el himno del fin del mundo bipolar, esa canción fue compuesta luego de su participación, el 12 de agosto de 1989, en el Moscow Music Peace Festival.

En la capital soviética las otras bandas que participaron en el evento, concientes o no de ello, se convirtieron en la música de fondo del entierro anunciado de lo que se llamó -el socialismo real- Skid Row, Cinderella, Ozzy Osbourne, Bon Jovi y Mötley Crüe pusieron a ondear al ritmo del Heavy Metal y el Hard Rock, las últimas banderas rojas con la hoz y el martillo.



Y más tarde Wind of change sonó mientras los ladrillos del muro de Berlín eran derribados, símbolo de un nuevo momento histórico: el fin de las divisiones, la llegada del mundo unipolar, el sueño de libertad económica de Amartya Sen y Francis Fukuyama cobijados por el estruendo de las guitarras eléctricas de Cinderella, la voz quemada por el vodka de Ozzy Osbourne y la batería incomparable de Tommy Lee Jones de Mötley Crüe.

Han pasado casi 35 años de ello y parece que el gusto por el Heavy Metal poco o nada tiene que ver con los ideales de libertad del mundo unipolar, en la frontera entre México y Estados Unidos se erige un nuevo muro, mucho más grande, más vigilado, que la pared que dividía las dos alemanias, el paralelo 38 que separa a Corea nunca fue tocado y los muros económicos que bloquean el comercio de Cuba, Venezuela y cualquier nación que se niega a seguir los dictámenes imperiales siguen firmes.

La amenaza de una tercera guerra mundial sigue latente aunque parece poco probable, sin embargo se vive diariamente la belicidad que abarata los precios por cuenta de la muerte y el despojo, la sucesión de guerras civiles en el centro de África garantiza mano de obra infantil y en condiciones de semiesclavitud en las plantaciones de Cacao mientras en el mundo los niños esperan ansiosos sus kinder sorpresa, además los grupos paramilitares y los gobiernos corruptos permiten extraer el coltán y otras materias primas para la producción masiva de tecnología en países donde no cuentan ni con internet, ni siquiera con agua potable.

El panorama no cambia mucho hacia el centro del globo: las guerras intervencionistas en los países árabes y los ataques a Irán para controlar los combustibles fósiles, las rutas comerciales por mar y tierra, sumada a la escalada de conflictos internos en naciones que han cometido el terrible pecado de intentar tener autonomía.

Mientras tanto la historia se repite, pero esta vez como barbarie, el exterminio sistemático y aterrador del pueblo palestino por parte del gobierno Sionista de Israel, para el que no existe ninguna normativa internacional humanitaria que valga, parece que ese estribillo de Scorpions no aplica para los 10.000 niños de Gaza asesinados en dos meses: "Donde los niños del mañana sueñan el futuro" "Where the children of tomorrow dream away".

El mundo unipolar está agrietado y en su grito desesperado surgen los monstruos, ciertamente tienen sus matices, Milei en Argentina con ciertos matices fascistas y con un discurso en contra de las instituciones y las castas, un león en contra del movimiento social, pero un cordero de las verdaderas instituciones: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Bukele en cambio con un discurso fresco, Cabello largo engominado y barba plantea un neonacionalismo de derecha, ambos peligrosas muestras del ascenso de las derechas, eso sí tienen algo en común: son figuras erigidas por el poder mediático, las mayoría de sus votantes jóvenes los ganaron por trinos de Twitter y reels de Instagram.

También son producto de un centro incapaz que intenta no quedar mal con nadie y por ello termina extendiéndoles el tapete rojo a la presidencia, son 105 años desde que el gobierno de Weimar de corte socialdemócrata fusiló a Rosa Luxemburgo y la liga de los Espartacos temiendo el ascenso del comunismo internacional y cultivando el camino para el avance del Nacionalsocialismo.

Si bien han ocurrido importantes ascensos de nuevos focos políticos hacia el oriente, no se puede perder de vista que este nuevo bipolarismo no está poniendo necesariamente en cuestión el capitalismo sino solamente sus actores imperiales ¿Qué será de Colombia en este crepúsculo geopolítico? Tal parece que solo hay dos caminos: apostarle a la continuación de un gobierno que profundice los cambios democráticos o contemplar el auge de otro proyecto neofascista.

Para el primer camino solo nos queda continuar con la unidad, la organización desde la base y retomar las calles para defender las reformas, promover los cambios sociales y sumar a nuestro hacer la lucha mediática. De lo contrario solo resta continuar atentos, hacer silencio y aguzar el oído "Listening to the wind of change".