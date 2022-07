El Mundial de mi vida

Por: Fabio Arévalo Rosero |

julio 01, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

La vida está hecha de desafíos, de múltiples retos, pero sobre todo de caminos para descubrir el verdadero sentido. Senderos que no son nada fáciles de transitar, pero que si dejan enormes satisfacciones. Las múltiples oportunidades, hay que crearlas y aprovecharlas.

Personalmente he tomado la decisión de continuar asumiendo estos retos, de allí que me he preparado con todo el juicio, la entrega y la perseverancia para participar de nuevo en una competencia deportiva de altos logros. Hoy mi compromiso es representar dignamente a Colombia en los próximos Juegos Mundiales de la Medicina y la Salud los "World MEDIGAMES" (también conocidos como los Juegos Olímpicos de la Salud) que se llevarán a cabo en Portugal del 4 al 10 de julio de 2022. Representaré al país en el deporte de atletismo compitiendo con pundonor en las pruebas de 800 m planos, 1500 m, 3000 m, 5000 m, el Cross Country sobre 10 Km y el medio maratón (21 Km).

Mi objetivo es alcanzar al menos una medalla de oro en estas justas, es decir ser Campeón del Mundo de los World MEDIGAMES en al menos una prueba atlética. Tantas veces las expectativas son unas y los resultados otros, porque dependen de muchas coyunturas. Pero me he preparado dedicando mucho tiempo y recursos (incluso dejando de trabajar y sacrificando descansos y tiempo libre); he padecido dos lesiones graves, de las que finalmente me he recuperado. Hace unos 10 días me agobió una infección respiratoria de la cual aun me quedan rezagos y obviamente ello afectará mi desempeño final.

Pero dado todo el esfuerzo durante estos años he tomado la decisión de participar, lo cual no será nada fácil especialmente por mi última afectación. Pero el orgullo de país y el pundonor nos obligan. Igualmente los costos por estos tiempos de temporada alta son elevadísimos, lo cual se constituye en otro obstáculo a superar. Pero se hace gracias al generoso apoyo de amigos que creen en este servidor. Es un sacrificio gigante, pero la coherencia y la construcción de confianza están por encima de todo.

Significa que como profesionales de la salud, como educadores, científicos, líderes sociales, debemos dar ejemplo y constituirnos en referentes genuinos. Y eso busco cumplir. No puedo educar y orientar a mis pacientes, seguidores, lectores, oyentes y demás, si no soy el primero en cumplir y hacer lo que pregonamos: desarrollar una actitud saludable. No hay satisfacción más grande, que constituirse en un referente genuino y saludable de la sociedad. Ello nos otorga confianza, credibilidad y autoridad. Estaré de la misma manera impartiendo una conferencia en el marco de un Seminario Mundial de Medicina Deportiva.

Por todo ello, dadas las circunstancias de mis tiempos, edad y demás condiciones, esta participación se constituye en el "Mundial de mi vida". Esfuerzo que quiero compartir con todos, pero especialmente enviar un profundo mensaje a niños y jóvenes a que se animen a transitar por los caminos de la lúdica, el deporte genuino y el de los comportamientos más saludables del mundo. Ese es el verdadero sentido de vida, el camino genuino a la felicidad.

Un "Café para el alma".