- El multimillonario negocio para que Cemex Colombia quedara en manos de la suiza Holcim: el negocio lo cerró un uruguayo

Martin Costanian, presidente ejecutivo de la multinacional suiza en Colombia, firmó el trato por USD $485 millones para pelearle el mercado a la colombiana Argos

La industria del cemento en Colombia acaba de sacudirse con una operación millonaria. La multinacional suiza Holcim acordó comprar parte de las operaciones de Cemex en el país por US$485 millones, una transacción liderada en el mercado local por Martin Costanian que sacude un sector que históricamente ha estado dominado por grandes jugadores internacionales.

Martin Costanian

Costanian, ejecutivo uruguayo con trayectoria en la industria de materiales para la construcción en América Latina, asumió la presidencia de Holcim Colombia con la misión de fortalecer la presencia del grupo suizo en el país y ampliar su participación en el negocio de cemento, concreto y soluciones constructivas. Desde esa posición dirige las operaciones locales de una compañía que hoy está presente en más de 40 mercados y emplea a más de 45.000 personas en el mundo.

Planta de cemento Caracolito de Cemex, en Ibagué

El acuerdo contempla la compra de activos estratégicos que pertenecían a Cemex Colombia, entre ellos la planta de cemento Caracolito en Tolima, el molino de molienda de Santa Rosa en La Calera y varias plantas de concreto, agregados y morteros que hacían parte de la red industrial de la empresa mexicana.

Del lado de Cemex, la operación se mueve bajo la estructura regional liderada por Alejandro Ramírez Cantú, quien supervisa las operaciones del grupo en 10 países de la región, incluidos Colombia y Perú. Ramírez es ingeniero industrial del Tecnológico de Monterrey y tiene un MBA de la escuela de negocios Wharton, además de más de dos décadas de trayectoria dentro de la cementera mexicana.

Alejandro Ramírez Cantú

El valor real de la planta de Caracolito y de los activos que hoy cambian de manos solo se entiende mirando una historia que comenzó décadas antes de la llegada de las multinacionales y que tiene como protagonista a un empresario colombiano poco amigo de los reflectores: Andrés Uribe Crane.

El empresario silencioso detrás de Cementos Diamante

La empresa Cementos Diamante se fundó en 1927, lo que la convierte en una de las cementeras más antiguas del país, solo detrás de Cementos Samper. Sin embargo, su gran transformación ocurrió cuando en 1977 pasó a manos del empresario Andrés Uribe Crane, quien acababa de terminar su periodo como rector de la Universidad de los Andes y asumió el reto de modernizar la compañía.

Andrés Uribe Crane

Uribe Crane heredó no solo un negocio industrial, sino también una tradición empresarial. Su padre, Andrés Uribe Campuzano, había hecho fortuna exportando café desde Nueva York y llegó a ser gerente de la Federación Nacional de Cafeteros en esa ciudad, ganándose el apodo de “Mister Coffee” por su papel en la internacionalización del café colombiano.

Bajo el liderazgo de Uribe Crane, Cementos Diamante emprendió una modernización industrial que culminó con uno de los proyectos más ambiciosos del sector en el país: la construcción de la planta de Caracolito, en Ibagué.

El proyecto comenzó a gestarse a finales de los años ochenta y tomó impulso cuando el Gobierno ofreció incentivos tributarios para promover inversiones en la zona de influencia del Nevado del Ruiz tras la tragedia de Armero. La construcción arrancó en 1992 y la primera fase fue inaugurada el 15 de abril de 1993, con una inversión cercana a US$50 millones.

La planta tenía una capacidad inicial cercana a 3.000 toneladas diarias de cemento, y junto con otras instalaciones en Bucaramanga y Cúcuta le permitió a Diamante alcanzar una producción cercana a 2,3 millones de toneladas anuales, equivalente a cerca del 24 % del mercado colombiano, lo que la convirtió en el segundo productor del país detrás del entonces Sindicato Antioqueño —hoy Grupo Argos—.

La llegada de Cemex al mercado colombiano, que hoy pasa a manode Holcim

Ese crecimiento llamó la atención de uno de los empresarios más agresivos de la industria mundial del cemento: Lorenzo H. Zambrano, presidente de la mexicana Cemex.

Lorenzo Zambrano

A mediados de los años noventa, Zambrano venía ejecutando una estrategia global basada en adquisiciones que en menos de una década le permitió comprar 15 cementeras en distintos países y convertir a Cemex en uno de los mayores productores del mundo.

Colombia aparecía entonces como un mercado atractivo por su crecimiento en infraestructura y construcción. Tras varios análisis de inversión —en los que participaron banqueros y asesores internacionales— Cemex decidió entrar al país.

El negocio se cerró el 1 de mayo de 1996, cuando la empresa mexicana adquirió el control de Cementos Diamante mediante la compra de varias sociedades pertenecientes a la familia Uribe Crane: Inversiones Copial, Inversiones Salgur y Asesorías y Gestiones, que concentraban la mayoría accionaria de la compañía.

En paralelo, Cemex también compró Cementos Samper, una de las compañías más tradicionales del país fundada en 1910 por la familia Samper Brush y que en ese momento pertenecía al grupo financiero de Luis Carlos Sarmiento Angulo. La operación se realizó en la Bolsa de Bogotá por US $299,6 millones.

Con estas adquisiciones, el grupo mexicano pasó a controlar cerca del 32 % del mercado colombiano del cemento, consolidándose como el segundo jugador del sector detrás de Argos.

El nuevo movimiento de Holcim

Casi tres décadas después de aquella expansión de Cemex en Colombia, parte de esos activos vuelve a cambiar de dueño.

Con sede en Zug, Holcim es uno de los mayores productores de materiales de construcción del mundo. La compañía cuenta con más de 45.000 empleados y presencia en más de 40 mercados, con operaciones que abarcan cemento, concreto premezclado, agregados y soluciones químicas para construcción.

La compra de activos por US $485 millones le permitirá ampliar su red productiva en el país y fortalecer su posición en uno de los mercados de infraestructura más importantes de América Latina.

Una de las plantas de Holcim.

En este lado del continente, el grupo ha reforzado su presencia con adquisiciones en los últimos años. Uno de los movimientos recientes fue su entrada en Perú con la compra de las compañías Comacsa y Mixercon, dos empresas dedicadas a cemento blanco, minerales industriales y concreto premezclado, en una operación cercana a US$100 millones.

También consolidó su expansión en Guatemala al adquirir el 100% de las operaciones de Cemex en ese país, lo que incluyó una planta de molienda de cemento cerca de Puerto Quetzal, dos plantas de concreto, una terminal marítima y varios centros de distribución.

A esto se suma su red comercial Disensa, considerada una de las mayores cadenas de ferreterías de América Latina, con más de 2.000 puntos de venta en ocho países, que permite a la compañía ir más allá del cemento y llegar directamente al canal ferretero.

En Colombia, la empresa también ha buscado ampliar su visibilidad en otros frentes. Uno de los proyectos más llamativos es el acuerdo con el Deportes Tolima para participar en la construcción de su nuevo centro de alto rendimiento, un proyecto deportivo que utilizará materiales y soluciones del grupo.

La reorganización global de Cemex

Para Cemex, con sede en Monterrey, la venta hace parte de un proceso global de reorganización de su portafolio. La compañía busca concentrar inversiones en mercados considerados prioritarios como Estados Unidos, Europa y México, mientras ajusta su presencia en otros países.

Aun así, el grupo mexicano no desaparecerá del mercado colombiano. Tras la operación conservará dos plantas de cemento con una capacidad conjunta de 1,6 millones de toneladas anuales, además de instalaciones de concreto y canteras de agregados.

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