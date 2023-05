A Yina Calderón se le volvió a subir el muerto y ahora la pone a volar

.Publicidad.

Septiembre del año pasado, la influencer Yina Calderón comentó con sus seguidores la tenebrosa situación que estaba viviendo todo por una entidad paranormal. Según comentó en ese entonces, durante muchos años había estado viviendo lo que muchos conocen como parálisis del sueño o en sus palabras “Se me subió el muerto”.

En ese momento, su historia generó muchas reacciones entre las que se destacaron las burlas y los mensajes de apoyo. Incluso algunas personas como Natalia París a través de redes sociales le hicieron recomendaciones de rituales y oraciones para alejar la presencia que le estaba robando el sueño.

Con el pasó de los meses el tema había quedado en el olvido. Sin embargo, en las últimas horas la huilense volvió a referirse el tema, reveló que aún continuaba viviendo dicha situación y que con el tiempo, esto se ha ido intensificando.

Al principió del video Calderón asegura que iba en busca del padre Chucho, puesto que la situación ha ido empeorando. “Yo les había contado que a mi se me subía algo y me manoseaba. Imagínense que ahora me estoy saliendo de mi cuerpo y me sacó por la ventana y me llevó a volar”, contó la también empresaria.

A raíz de lo sucedido, Yina Calderón aseguró que pediría ayuda al padre Chucho porque ha escuchado que él tiene conocimiento sobre espíritus y todo lo relacionado con esto.

Cabe destacar que el religioso se dio a conocer por los diferentes programas de televisión en los que participó. Sin embargo, tras casi 10 años de hacer parte de la televisión colombiana la dejó para regresar a su parroquia y ejercer como exorcista.

