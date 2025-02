Petro: El modelo para medir ministros de Benedetti que le copió a Duque y rompió el equipo de Petro

Lo diseñó el empresario Carlos Enrique Moreno y es el que se aplica en la alta gerencia del sector privado. Los ministros cuestionados no resistieron

.Publicidad.

Armando Benedetti se estrenó como jefe de gabinete antes de ser nombrado: le preparó al presidente Petro un exhaustivo informe de seguimiento de ejecución de los Ministros que se convirtió en una bomba en el consejo de ministros transmitido en vivo y en directo. Un ejercicio que ya tuvo los primeros efectos: la renuncia del recién nombrado director del Dapre, Jorge Rojas, y el Ministro de cultura Juan David Correa.

Este informe presentado por Benedetti se convirtió en la manzana de la discordia que desembocó en el llamado de atención que hizo el presidente Petro a sus ministros a quienes criticó por la falta de ejecución de sus programas.

..Publicidad..

l Le podría interesar: El porqué Sarabia, Benedetti y Ricardo Roa tienen tanto poder que Petro no los mueve

...Publicidad...

El informe con el que Armando Benedetti se estrenó es el modelo de los semáforos de ejecución presupuestal que son una herramienta que indica el nivel de ejecución del presupuesto de cada entidad de acuerdo a semáforos: verde cuando se ha cumplido la totalidad de la programación, amarillo cuando hay incumplimiento parcial y rojo cuando hay incumplimiento total de la programación.

....Publicidad....

Este informe se empezó a implementar desde el gobierno de Iván Duque en el 2018. Para aquel entonces, Carlos Enrique Moreno, que venía de ser presidente de Grupo Sodimac Corona, fue nombrado asesor presidencial para la Consejería de Gestión y Cumplimiento y creó la Unidad de Cumplimiento para evaluar con este modelo de ejecución presupuestal los compromisos de cada ministerio.

Vea también: La mansión de $1.600 millones que Benedetti estrena en Puerto Colombia, el territorio de los Torres

Posteriormente, Alejandra Carolina Botero Barco reemplazó a Carlos Enrique Moreno en el cargo, pero siguió ejecutando estos informes de semáforos. Con la llegada de Gustavo Petro, no se había vuelto a implementar, hasta que Armando Benedetti tomó las riendas de su nuevo cargo como jefe de gabinete con el informe en mano lo que no cayó bien en los ministros que no estaban preparados para la evaluación de los semáforos en sus programas.