¡El milagro se dio! Egan Bernal, después de estar a punto de morir, está listo para regresar

.Publicidad.

Egan Bernal, a finales de enero del 2022, sufrió un terrible accidente. 20 huesos rotos y su columna estuvo complicada. No sólo estuvo a punto de quedar cuadripléjico sino que estuvo a punto de morir. En ese momento muchos médicos especialistas afirmaron que Bernal jamás volvería a subirse a una bicicleta. Sin embargo, cuatro meses después, Egan ya entrena casi que con normalidad y según su médico de confianza, Gustavo Uriza, podría regresar a competir en un mes.

"Una noticia y primicia que tenemos para ustedes es que hoy hicimos las tomografías de control de tomografía de Egan, recordando que el accidente fue el lunes 24 de enero y hoy se cumplen 92 días.Les quiero comentar que la fractura de odontoides está absolutamente consolidada y como se hizo con un tornilo transodontoideo, entonces no hay ninguna afección de la unión craneocervical; es decir que está curado. De la luxofractura, los exámenes muestran consolidación del callo óseo porque le puse un cajetín entre las vértebras. Y las articulaciones de las vértebras están curadas igual que las fracturas costillas. Es decir que a partir del día 120 del accidente (24 de mayo) Egan puede hacer torque, pararse en pedales y competir en forma. Ya sus entrenadores en Europa deben dar el visto bueno, pero de parte mía ya puede competir"

-Publicidad.-

Bernal cree que, aunque no podría terminar ninguna competencia por sus problemas físicos, si podría empezar a competir después de julio. Tendremos campeón para rato: "Este fin de semana ya estaré rodando en bicicleta en Europa a penas me baje del avión, es lo primero que voy a hacer. De hecho, voy a viajar con mi papá para que me acompañe en la moto por si tengo algún problema".

"Todo depende del doctor Uriza a ver el qué dice. Eso no depende de mí; por mí ya estaría compitiendo, estoy que me coloco un número y me voy a competir. Seguro no terminaría las carreras todavía, pero solo ponerle un número a la camiseta será muy emocionante y esa será la motivación cuando llegue a Europa".

Publicidad.