Gorditas a la pantalla: 'Conectados' con una presentadora de talla grande

Por: Carolina Ochoa |

abril 27, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

“Conectados”, es un programa medellinense que nace en TVN Global como un espacio de actualidad y entretenimiento apto para todas las edades, en donde personajes desde diferentes partes del mundo y de Colombia nos cuentan sobre sus acciones y nuevos proyectos.

Lo innovador de este espacio es que una presentadora de talla grande salta a la televisión regional sin miedos, y construye un espacio donde grita que las mujeres gordas pueden ser presentadoras, sin miedo al qué dirán.

-Publicidad.-

"Por años me han tratado con desprecio por mi talla, y subestimado las capacidades por mi apariencia, en trabajos me han negado la posibilidad de presentar eventos, creyendo que no puedo hacerlo o dudando de que mi apariencia relajada pueda cambiar con un poco de maquillaje y un par de pestañas postizas, como cualquier otra mujer".

“Conectados” cada semana trae entrevistas ligeras de aquellos personajes de interés y una capsula semanal de “El buen vivir” donde se resaltan las acciones positivas en temas de sostenibilidad, empoderamiento, liderazgo, construcción social, entre otras que contribuyen a un mundo en equilibrio y equidad.

Publicidad.

Este espacio se crea gracias a Yecid Rendón quien hace más de 17 años este contador público encontró su vocación en la televisión y desde entonces ha hecho parte de TVN Global desde los procesos administrativos y de producción; un hombre que vio más allá de las apariencias y dio créditos a una mujer sin importar su talla.

Por el programa han pasado grandes figuras como Osvaldo Ríos, Paula Andrea La Tata, Oscar Salazar, y muchos personajes que se toman el tiempo de enviar sus saludos al público del programa y sacar de la rutina de las redes sociales para volver a la pantalla de televisión como lo hacíamos antes.