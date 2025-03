El Mesías caído: Petro y la agonía de su revolución fallida

Petro, comparado con Cristo, no logró ser el cambio prometido. Su Gobierno se ve marcado por promesas incumplidas, caos interno y polarización creciente

Por: Vargas, Germán |

marzo 27, 2025

Petro, en su viacrucis político, se ha erigido como una figura mesiánica que invoca constantemente la imagen de Jesucristo. No es casualidad que "Protestar" sea un anagrama de "Petrostar", un juego de palabras que refleja su aspiración al estrellato en medio de lo que muchos perciben como un apocalipsis nacional.

Sin embargo, la comparación con el cristo bíblico se desmorona rápidamente: mientras el primero multiplicó panes y peces, Petro reprodujo impuestos y promesas fallidas. Su discurso progresista, que en su momento resonó como un canto de cambio, se ha transformado en un "continuismo" maquillado. Y lo que prometía ser una revolución terminó siendo un pacto con los demonios de siempre: corrupción, clientelismo y abandono de las clases media y pobre.

Tampoco cumplió las profecías del Establecimiento, pues no tomó posesión de la propiedad privada. Y su reforma tributaria fue tan pobre, que una estatua de Mateo el recaudador podría derramar lágrimas debido a tanta actividad paranormal, injusticia fiscal y opacidad tecnicista. Mr, Taxes, además, nunca publicó los microdatos anonimizados de todos los registros tributarios, para democratizar futuras reformas como iniciativas ciudadanas (ciencia abierta).

Desesperado, Petro intentó mostrar transparencia al revelar lo que ocurre tras bambalinas en su Consejo de Ministros, pero presidente, perdió el control de su propio guion, en el elenco de ministros abundan los Judas, como Laura Sarabia, y la Casa de Nariño parecía una Torre de Babel: un símbolo de confusión y desorden.

Sobre la tarima, acusa a sus opositores de actuar como fariseos, y él, a diferencia de Jesucristo o el papa Francisco, Petro no ha cargado la cruz con dignidad ni paz. Su manipulación de la palabra "reforma" ha creado un estigma, y ahora clama por una Consulta Popular que podría dejarlo más aislado en su Calvario legislativo.

Buscando refugio en cualquier religión, Petro incluso resucitó a Cristo como Ministro del Interior, solo para sacrificarlo después en el altar de la reorganización del gabinete más inestable de la historia. Cada escena de su gobierno parece un ruidoso y agresivo musical, que ha provocado el escepticismo de la ciudadanía.

Por más que se compare con Jesucristo, Petro no logrará multiplicar los votos necesarios para caminar sobre las turbulentas aguas de la polarización nacional. Y, en su intento por santificarse, el mandatario ha asumido el riesgo de terminar reduciendo su gobierno a una caricatura de sí mismo, pues, como bien saben los espectadores de cualquier drama, no todas las historias terminan en redención.

El libreto del poder sigue inalterado, con protagonistas que cambian de nombre, pero no de roles. Mientras tanto, Colombia, resignada, parece haber dejado de esperar milagros. El verdadero cambio ha sido crucificado, no solo por el "sistema", sino por las contradicciones del propio gobierno y su incapacidad para trascender la retórica del martirio. La función continúa, pero el público ya no aplaude, ni espera milagros porque el cinismo contagió incluso a quienes en su momento lo apoyamos.

