El mejor plan a una hora de Bogotá para escalar una roca gigante y comer delicioso

Si no sabe qué hacer este puente de reyes y quiere desquitarse porque no se fue de vacaciones esta escapada a Subachoque es ideal

Aunque para muchos ya se acabaron las vacaciones de navidad y fin de año, otros no pudieron salir por sus trabajos u ocupaciones y son los fines de semana los que aprovechan para darse algunas escapadas. Práctica a la que que popularmente denominan ‘pueblear’, es decir, ir a hacer turismo cerca de Bogotá, aunque parece que ya no existen más planes de este tipo no es así, a tan solo una hora de Bogotá en Subachoque Cundinamarca existe un plan bueno y bonita para divertirse y comer carne deliciosa.

La cuenta de instagram @pueblitoscolombianos, contó todo sobre la ‘caja de pandora’ como la llaman los locales. Una cueva o caverna, enorme donde puede sumergirse y descender para sentirse como un una película. Desde el gran tamaño de la roca, los colores del musgo, la entrada de la luz, el recorrido de espeleología hasta la adrenalina de entrar allí, todo es una gran experiencia que los creadores de contenido recomiendan abiertamente.

Pero hasta no llega todo, además, vía Subachoque está el restaurante que muchos recomiendan, Austin's Texas BBQ Colombia, especializado en carnes ahumadas al mejor estilo americano. Costillas de cerdo y diversos cortes jugosos que puede acompañar con macarrones con queso, ensaladas, postres como pie con helado, entre otros. Además, este bello pueblo está lleno de paisajes, animales y mucha paz. Es frío por lo que se recomienda ir con una buena chaqueta.

