El mapa que le muestra donde están las cámaras de fotomulta en Colombia

En el país hay instaladas 1223 cámaras de fotomulta y están ubicadas a lo largo del territorio nacional. Este mapa le ayuda a identificar su ubicación

El mapa que reúne las ubicaciones de las cámaras de fotodetección autorizadas en Colombia se convierte, en este puente festivo de Reyes, en una herramienta clave para miles de conductores que regresan a sus ciudades de residencia. Este lunes festivo 12 de enero marca el cierre de la temporada de vacaciones para muchas familias y el inicio del retorno a la rutina laboral y académica, en medio de un país que entra de lleno en operación retorno por las principales carreteras.

En total, son 1.223 las cámaras de fotodetección que cuentan con autorización oficial para imponer comparendos en las vías del país. Se trata de dispositivos avalados por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuya ubicación puede ser consultada en un mapa que permite visualizar, de forma clara y precisa, en qué puntos están instaladas. La información resulta especialmente relevante en jornadas de alta movilidad como esta, cuando el flujo de vehículos se multiplica y cualquier descuido puede terminar en una sanción.

El mapa no solo cumple una función informativa, sino también preventiva. Al permitir que los conductores conozcan con anticipación dónde están ubicadas las cámaras, se promueve una conducción más consciente, ajustada a los límites de velocidad y a las normas de tránsito. En un contexto de regreso masivo a las ciudades, esta información cobra un valor adicional, pues ayuda a reducir comportamientos de riesgo en tramos críticos de las carreteras.

Más del 50 por ciento de las cámaras autorizadas se concentran en tres regiones: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. No es una coincidencia. Se trata de zonas con alta densidad vehicular, corredores estratégicos para el transporte de pasajeros y mercancías, y un historial de siniestralidad que ha llevado a reforzar los mecanismos de control. En el país, el uso de la fotodetección se ha convertido en una de las principales herramientas para vigilar el cumplimiento de las normas y mejorar la seguridad en las carreteras. Las cámaras de fotodetección que no aparecen en el listado oficial no están habilitados para imponer multas.

Mientras tanto, la operación retorno se despliega en todo el país con presencia de autoridades de tránsito, controles en corredores clave y mensajes pedagógicos que insisten en la prudencia. Aun así, las cámaras de fotodetección funcionan de manera permanente. Están ahí, registrando excesos de velocidad o el irrespeto de las señales, incluso en tramos donde no hay agentes visibles. Por eso, saber dónde están ubicadas se vuelve un apoyo importante para quienes quieren conducir con tranquilidad y evitar contratiempos en el camino.

Más allá de la multa o del impacto en el bolsillo, el llamado de fondo en este cierre de puente festivo apunta a la prevención. Las más de mil cámaras autorizadas son parte de un esfuerzo por reducir los accidentes y proteger la vida en las carreteras. En jornadas de alto tráfico, una decisión tomada a tiempo, bajar la velocidad, respetar una señal, puede marcar la diferencia entre un regreso sin novedades y una situación que nadie quiere enfrentar.

En este link está el mapa de cámaras de fotomultas

