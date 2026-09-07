- El manuscrito que se resistió a ser descifrado durante 400 años fue resuelto por la IA en cuestión de minutos

Texto escrito por: Sonia Marín Llerena

Durante más de 400 años, un manuscrito conocido como el cifrado Borg permaneció prácticamente incomprensible para los investigadores. Sin embargo, gracias a los avances en inteligencia artificial, hoy es posible descifrar parte de su contenido y revelar información que permaneció oculta durante siglos. Este caso nos demuestra hasta dónde ha llegado la tecnología, pero también nos hace plantear preguntas sobre los límites de su capacidad.

Lo primero que me llama la atención es cómo una inteligencia artificial puede descifrar algo que ningún ser humano había logrado interpretar por completo. Si historiadores, lingüistas y expertos dedicaron años a estudiar estos documentos sin encontrar respuestas definitivas, resulta sorprendente que una máquina pueda hacerlo en cuestión de minutos. Esto lleva a preguntarme si realmente entiende el contenido o si simplemente identifica patrones que los seres humanos no pueden detectar con la misma rapidez.

Los investigadores explican que estos sistemas analizan símbolos, frecuencias y posibles relaciones entre caracteres para encontrar coincidencias que permitan reconstruir el mensaje original. Es una capacidad impresionante, pero en mi opinión existe una diferencia importante entre descifrar y comprender. La IA puede proponer significados basados en datos y probabilidades, pero “no conoce el contexto histórico, cultural o personal de quien escribió el texto”.

La situación resulta aún más interesante porque actualmente se está investigando la creación de sistemas capaces de combinar la transcripción y el descifrado en un solo proceso. Es decir, una inteligencia artificial que pueda observar directamente las imágenes de un manuscrito antiguo, reconocer los símbolos y proponer una traducción sin necesidad de una intervención previa. Aunque esto podría acelerar enormemente el trabajo de investigación, también aumenta la dependencia de los resultados producidos por la máquina.

No se puede negar que estas herramientas representan una oportunidad para recuperar información que parecía perdida para siempre. Gracias a ellas podrían conocerse detalles sobre medicina, política, costumbres y acontecimientos de épocas pasadas que aún permanecen ocultos en archivos y bibliotecas. Sin embargo, considero que los resultados obtenidos por la inteligencia artificial deben seguir siendo revisados por especialistas y no aceptarse automáticamente como verdades absolutas.

La IA puede ser una gran aliada para descubrir secretos del pasado, pero no creo que deba considerarse una autoridad definitiva sobre ellos. Si una máquina es capaz de descifrar en minutos lo que los seres humanos no pudieron durante siglos, la pregunta más importante no es qué secretos puede revelar, sino qué tan seguros podemos estar de que realmente los está interpretando de manera correcta.

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