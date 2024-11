El magnífico avión en el que Paul McCartney viaja en su gira 'Got Back' que tuvo parada en Bogotá

Desde que Paul McCartney anunció su regreso a los escenarios a mediados de 2021, los amantes de su música y de la de Los Beatles no han ocultadlo su emoción. El ex Beatle planeó una gira a nivel mundial que lo ha llevado por Estados Unidos, Reino Unido, Australia, México, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú y, recientemente, a Colombia. En ese andar, varias han sido las anécdotas que han dejado sus presentaciones, y una de las que más ha llamado la atención es la del avión que lo ha transportado por más de 2 años. La aeronave, se ha convertido en la fiel acompañante del cantante, que espera poder terminar su gira este 19 de diciembre en Europa.

El avión en el que se ha movilizado Paul McCartney durante su gira, y que también la ha acompañado durante un largo tiempo en su carrera, es un Dassault Falcon 7X, uno de los más reconocidos de la empresa francesa Dassault Aviation. La aeronave es perfecta para vuelos cortos, especiales para ejecutivos o empleados, o trayectos muchos más largos, como por ejemplo para una gira internacional. Dentro de sus características destacan sus 3 motores de turbina y su tren de aterrizaje triciclo reforzado, que le permite aterrizar en diferentes tipos de pista, además de contar con tecnología de punta, como la de un sistema de gestión de vuelo y una asistencia de navegación por GPS.

En el mercado de los aviones privados, el Dassault Falcon 7X alcanza un valor de más de 50 millones de euros y también lo usan artistas de la talla de Taylor Swift. Aunque no se sabe desde cuando Paul McCartney viaja en él, se tienen registros de que lo utiliza desde hace más 8 años y que lo ha acompañado también a otras giras. Ahora, después de su increíble concierto en Bogotá, su siguiente parada será en Costa Rica, de allí volverá a México y después finalizará sus conciertos en Europa, lugar al que su avión privado, seguramente, lo siga acompañando.

Dassault Falcon 8X – $58 million: A trijet offering long-range capabilities and high-end comfort for up to 14 passengers. pic.twitter.com/VPGaTN7JtO