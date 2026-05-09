- El magnate mexicano que quiere ayudar para que se lleven los hipopótamos de Pablo Escobar a la India

Hace cerca de 40 años Pablo Escobar no cayó en cuenta que era una terrible idea traer hipopótamos a su finca. Sin importarle nada, el entonces narcotraficante más importante del mundo mandó traer desde África 4 ejemplares de hipopótamos: tres hembras y un macho.

Estos animales, que son de los más peligrosos de África, encontraron en el Magdalena Medio colombiano un paraíso para crecer. Entre otras, por ser una especie foránea, no encontraron depredadores que los amenazaran y se multiplicaron fácilmente. Hoy la población de hipopótamos colombianos está entre los 169 y 200 individuos. Su crecimiento se ha convertido en un dolor de cabeza para el Ministerio de Ambiente, hoy bajo la dirección de Irene Vélez Torres.

La solución india

Si bien de momento no se ha ejecutado una operación de eliminación de hipopótamos, el Ministerio de Ambiente debe hallar una forma de reducir la población de animales. Los hipopótamos adultos son un problema para la fauna y flora colombiana; para dar una idea, son animales extremadamente territoriales, agresivos y pueden alcanzar sin problema velocidades de hasta 30-48 km/h en tierra. En África, más de una persona murió por el ataque de un hipopótamo.

Dentro del panorama de alternativas para solucionar el problema se ha considerado trasladar cerca de 80 hipopótamos desde Colombia hasta la India. En ese subcontinente, los animales irían al santuario Vantara, situado en Gujarat. El refugio en Vantara pertenece a Anant Ambani, quien le envió una carta a Colombia para detener la eutanasia.

Anant es conocido por formar parte de una de las familias más adineradas del mundo. El padre de Anant es Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia y presidente de Reliance Industries. En consecuencia, durante años Anant ha tenido a su disposición el dinero suficiente para construir un zoológico privado en Vantara. No obstante, para el traslado de los hipopótamos aún falta encontrar solución a varios detalles.

Foto: Minambiente

Una parte importante del plan para mover a la especie invasora tiene que ver con la logística del transporte. Es una tarea complicada, pues estos animales tienen un peso promedio que está entre 1.300 y 1.800 kg y se encuentran diseminados en un territorio que tiene más de 16,000 kilómetros cuadrados. A eso debe añadirse la dificultad de su captura, pues estos animales son peligrosos y en muchos casos agresivos con los humanos.

Si se usaran aviones para el traslado, se necesitarían aeronaves con gran potencia y enorme capacidad de carga. Si bien el hindú Anant Ambani ya habló de ayudar con los gastos, aún es necesario conseguir permisos, capturar sin matar a los especímenes, contratar veterinarios y gestionar los aviones, entre otros detalles por superar y corregir. En medio de esas dudas llegó un mexicano a la conversación.

El refugio Ostok de un magnate mexicano

Ernesto Zazueta, un millonario mexicano que fundó un refugio para animales salvajes en su país, decidió prestar su colaboración en el transporte de los hipopótamos. Zazueta nació en Culiacán, Sinaloa. Una vez se retiró, decidió que pasaría su tiempo libre rescatando y rehabilitando animales. En su nuevo rol como activista por la vida silvestre, ahora propone a Colombia colaborar con la logística del transporte de los hipopótamos.

La primera sede de Ostok, levantada en 2021, fue en Culiacan; sin embargo, por problemas de orden público la nueve sede se encuentra en Mazatlán

Foto: Ostok

Según reportes, el refugio Ostok fundado por Zazueta ha rescatado y ayudado cerca de 2.500 animales en los últimos cuatro años, y una de las proezas conseguidas fue el traslado de más de 700 animales salvajes, incluyendo leones, tigres y elefantes, hacia un nuevo refugio en Mazatlán. En la primera sede, localizada en Culiacán, había problemas graves de violencia asociados al actuar de los carteles de la droga. Zazueta tuvo que hacerle frente a bloqueos en las carreteras, camiones quemados y, lo más grave: le fueron robaron los equipos para rescate de animales.

Tras el robo, Zazueta tomó la decisión de comprar un terreno de 50 hectáreas en Mazatlán. Según él, ha intentado gestionar el traslado de los animales desde Colombia a la India desde 2022, e incluso mencionó un precio total estimado en tres millones de dólares.

A pesar de esto, según el propio Zazueta no se pudo llevar a cabo el traslado de los hipopótamos debido a la inacción de los Ministerios de Ambiente de India y Colombia.

Mientras tanto, el problema de los hipopótamos sigue y no se ha definido cuál será la medida definitiva para controlar a la especie invasora.

Podría mirar: El plan de un magnate para enviar 100 hipopótamos de Escobar a la India y evitar sacrificio en Colombia

Anuncios.

Anuncios..