El plan de un magnate para enviar 100 hipopótamos de Escobar a la India y evitar sacrificio en Colombia 

A un costo de 7 mil millones de pesos, la eutanasia de hipopótamos no es la única alternativa: los especímenes podrían ir a un santuario de vida natural en Asia

Pablo Escobar no imaginó el desequilibrio ambiental ni el enorme problema que traerían los 4 hipopótamos, 3 machos y una hembra, que hizo traer del exterior a su hacienda Nápoles en la década de 1980. Hoy, con una población que algunos calculan en 200 individuos, los hipopótamos destruyen cultivos, atacan botes de pescadores y amenazan la estabilidad agrícola en el Magdalena Medio.

Es por eso que el Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Ambiente, anunció que avanzará en un plan de eutanasia para controlar la población de hipopótamos. La decisión, que apunta a frenar el crecimiento de la especie invasora, ha desatado una reacción inmediata de ambientalistas y figuras políticas.

En ese contexto apareció una alternativa internacional. El ambientalista Nicolás Ibargüen confirmó que presentará este 14 de febrero una propuesta formal ante la ministra de Ambiente, Irene Vélez. El plan busca trasladar cerca de 100 hipopótamos fuera del país en un periodo de cinco años.

@nibarguen La problemática de los hipopotamos en el río Magdalena sí tiene solución, y no con sangre ni gastando la fortuna que muchos dicen. Es cuestión de un trámite en el ministerio de ambiente, que por el poco interés de varios funcionarios no se ha podido dar. Al ministerio le pido que resuelva de manera ágil este problema antes de que sea demasiado tarde, yo mismo me pongo a disposición para mediar con @vantara y resolver este problema de una vez. Ayúdenme a compartir este video para que llegue al ministerio, firmemos la petición y exijamos al gobierno acciones definitivas en este caso. ♬ original sound - Nico Ibarguen

El magnate indio detrás del santuario Vantara

La iniciativa tiene como destino el santuario Vantara, ubicado en Jamnagar, India, y propiedad de la familia Ambani. Detrás del proyecto está Mukesh Ambani, uno de los hombres más ricos del mundo, junto con su hijo Anant Ambani, quien lidera el manejo del santuario.

Vantara se extiende por más de 1.200 hectáreas y cuenta con infraestructura especializada para fauna silvestre. El complejo incluye hospitales veterinarios, equipos de alta tecnología y atención permanente para animales de gran tamaño, lo que lo convierte en una opción viable para recibir a los hipopótamos colombianos.

La propuesta no se limita a India. Según Ibargüen, el santuario podría facilitar la reubicación en otros países donde la especie esté en riesgo. La estrategia apunta a reducir la presión ambiental en Colombia mediante acuerdos internacionales.

Cifras, costos y cuestionamientos técnicos detrás de la crisis de los hipopótamos

Actualmente, la población de hipopótamos en Colombia supera los 170 ejemplares. Estos animales, descendientes de los tres machos y una hembra que trajo el capo del cartel de Medellín en 1981, se han multiplicado sin control en la región.

El Gobierno ha estimado en 7.000 millones de pesos el costo del plan de eutanasia. Sin embargo, existen dudas sobre la capacidad técnica para ejecutar estos procedimientos en animales que pueden pesar hasta dos toneladas.

Ibargüen ha advertido que el país no cuenta con experiencia suficiente en este tipo de intervenciones. Las condiciones en campo, la logística y el manejo de los ejemplares representan desafíos significativos.

Debate político y falta de estudios

La senadora Andrea Padilla también ha intervenido en la discusión. La congresista ha cuestionado que no se haya atendido formalmente la propuesta del santuario Vantara, pese a que sería una de las más estructuradas hasta ahora.

Además, ha señalado inconsistencias en los argumentos oficiales sobre la población. Mientras se habla de problemas genéticos, no existen estudios concluyentes que respalden esa afirmación.

En paralelo, la propuesta incluye medidas complementarias en Colombia. Se plantea la creación de un santuario local y la esterilización del 100 % de la población en un plazo de cinco a seis años.

Por ahora, mientras se define el camino a seguir, los hipopótamos continúan expandiéndose por ríos y humedales del Magdalena Medio.

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