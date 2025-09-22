- El lío que pesa sobre la nueva MinTic, ficha de la congresista Saray Robayo y su esposo Emilio Tapia

El 17 de febrero de 2017, mientras trabajaba para la Terminal de Transporte de Bogotá, Yeimi Carina Murcia Yela -actual ministra encargada de las TIC- fue notificada de una imputación de cargos, por el delito de lesiones personales dolosas. Se trataba de un proceso iniciado el 30 de noviembre de 2016 por la Fiscalía 27 seccional y que tres años más desembocaría parcialmente en una condena de primera instancia a 16 meses de prisión, que luego fue revocada.

A juzgar por los datos del movimiento procesal que registró en su momento el expediente, con radicado 11001610207120130245600, se trató de un trámite accidentado, con largas dilaciones y aplazamientos pedidos por las partes y con diligencias que se extendieron hasta la ciudad de Florencia, en Caquetá. “Por el camino las partes hicieron una especie de conciliación y se comprometieron a no volver a tocar el asunto en público para evitar los efectos de una revictimización”, le dijo a Las2Orillas una fuente que pidió expresamente respetar esa condición.

Con un clima ya distinto, la condena impuesta el 26 de noviembre de 2019 por el Juzgado 12 Penal del Conocimiento fue apelada y el 30 de enero, con un proceso ya próximo a la prescripción, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena y dispuso el archivo definitivo de la actuación. Por eso, la ahora ministra está libre de apremios y antecedentes judiciales.

Yeimi Carina Murcia tras salvarse de su lio judicial trabajó en una empresa vinculada a Juan Carlos Cáceres, socio de Emilio Tapias

Quienes la conocen destacan el talante con el que Yeimi Carina Murcia afrontó con éxito esa difícil prueba y lo ha hecho con los retos que llegaron a su vida profesional después de que dejó el cargo de Community manager de la Terminal de Transporte y se especializó, siendo comunicadora social, de la Universidad Cooperativa de Colombia, en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad Externado de Colombia y, gracias su nivel de excelencia académica, alcanzó una beca para cursar una maestría en Derechos Humanos de la Universitat Oberta de Catalunya (España).

Quizá ese mismo talante lo necesite ahora que varios medios han comenzado a reparar en la relación profesional de la ministra encargada con la firma Visión en Desarrollo e Infraestructura e Informática S.A.S, principal accionista de Sirez SAS, conocida por subcontratar en negocios públicos adjudicados a dedo y estructurados por Juan Carlos Cáceres Bayona, implicado en el escándalo de Centros Poblados y socio del condenado “zar de la contratación” Emilio Tapia.

Robayo es abogada y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Sinú

La asociación incómoda para ella consiste en que su recomendación para el cargo habría provenido de la congresista Saray Robayo Bechara, esposa de Emilio Tapia y expareja de Armando Benedetti, ministro del Interior, fundador y viejo conocido en el Partido de la U y muy cercano a la representante cordobesa.

Robayo hace parte de una fracción del Partido de La U que está distanciada de aquella que sigue las orientaciones de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Su poder de nominar a alguien de su cuerda se lo dio el hecho de haber declinado su derecho a ser la presidente de la Cámara en favor del vallecaucano Julián López quien de la mano de su papá el excongresista del partido de la U, José Ritter López apoyaron a Petro generando una distancia con la gobernadora del Valle pero logrando un gran rédito: el uno es notario y el otro presidente de la Cámara.

El ‘sisma’ político que se presentó cuando el presidente Gustavo Petro se declaró “traicionado” por La U a propósito de la elección del exdefensor del pueblo Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional precipitó la salida de la cartera de las TIC de Julián Molina y la llegada -por ahora en provisionalidad- de Yeimi Carina Murcia quien viene con el sello del sector gobiernista de la U, contrario a Dilian Francisco Toro.

En primer lugar se había designado a Gloria Patricia Perdomo Rangel como ministra de las TIC

La nueva Ministra encargada no es petrista de pura cepa, pero quienes trabajan a su lado aseguran que es leal a sus directrices y que la manera como las ejecuta le han valido un ascenso vertiginoso en los cargos de asesora, directora de Apropiación del Ministerio de las TIC, luego como viceministra y ahora como ministra.

Sin embargo, el madrinazgo de Saray Robayo la aproxima a un poderoso e influyente circulo cordobés compuesto -integrado por el propio Tapia, a quien la cárcel no parece haberle hecho mella- y al clan Besaile. Robayo se hizo fuerte dentro de la U por su votación récord en las elecciones parlamentarias de 2022: 116.000 votos. Hasta entonces su relación más cercana con las órbitas de gobierno consistía en haber sido asistentes del Daniel Palacio, ministro del Interior de Iván Duque.

La relación de la Ministra con la empresa Visión en Desarrollo e Infraestructura e Informática S.A.S relacionada con Juan Carlos Cáceres

Su relación contractual con Visión en Desarrollo e Infraestructura e Informática S.A.S se dio primero entre noviembre de 2019 y febrero 2020 y luego de noviembre de 2021 y enero de 2022, con el cargo de analista. Estas fechas coinciden en que la matriz Sirez SAS, de la que es accionista Visión en Desarrollo, ya tenía contratos en con negocios públicos adjudicados a dedo y estructurados por Juan Carlos Cáceres Bayona socio de Tapia en el escandaloso contrato de Centros Poblados que mandó a varios a la cárcel. Antes trabajó para la Corporación Red Somos, la secretaria distrital de Integración Social de Bogotá y el Fondo de Desarrollo Local de Usme.

Nacida hace 35 años en Puerto Asís, Putumayo, la mayor parte de su vida familiar transcurrió en la población cundinamarquesa de Yacopí. Figura como titular de cinco propiedades inmobiliarias registradas en las ciudades de Bogotá y la Palma, Cundinamarca.

Existen unas leves diferencias entre los montos relacionados en su declaración de renta y en la declaración de conflicto de interés. En la primera declara un patrimonio de $251.044.980, producto solo de ingresos salariales. En la segunda relaciona $382.377.000, en salarios; $268.219.000 en cesantías y $17.301.000 y $96.857.000 en “otros ingresos”.

