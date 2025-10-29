Cuando el deporte se gobierna desde la vereda

El deporte es mucho más que competencia: es la prueba de que el país se fortalece cuando las decisiones nacen en lo local.

La reforma constitucional que permitirá a los municipios y departamentos recibir mayores recursos quedó condicionada a la aprobación de una ley que también les asigne nuevas responsabilidades.

Un tema que, sin ninguna duda, debería pasar al liderazgo regional es el desarrollo de las políticas deportivas.

Los gustos, las destrezas y las fortalezas de cada grupo y zona son propias de cada territorio y no son transferibles a otros. En cada rincón de Colombia hay algún deporte con más aficionados que otros. Gracias a que somos una nación preciosa y multiétnica, en cada paraje crecen colombianos con condiciones especialmente aptas para destacarse en distintas disciplinas.

Entender las necesidades en materia de deporte requiere cercanía entre los gobernantes y sus comunidades. El deporte es relevante en todo momento de la vida y para todo tipo de practicantes —competidores de élite, aficionados o deportistas recreativos—. Para cada segmento se necesitan instalaciones adecuadas, entrenadores, dotaciones, árbitros, presencia de las ligas, entre muchos otros aspectos. Hacer un diagnóstico preciso solo es posible mediante un censo permanente, y ese nivel de detalle no está disponible ni accesible a nivel nacional: pertenece a las localidades.

El deporte es el antídoto contra los vicios. Tener una estrategia deportiva que aleje a los colombianos de los dolores que estos traen es una tarea que encaja mucho mejor con las competencias de los mandatarios locales.

Practicar deporte aporta innumerables beneficios a la salud física y mental. Por eso, es de esperarse que en la ley de competencias se mantenga y profundice la responsabilidad de municipios y departamentos sobre esta faceta del bienestar de los colombianos, otorgándoles también el control sobre esta variable.

Desde siempre —pero con mayor claridad desde la Ley 181 de 1995— ha sido evidente la interdependencia entre las políticas de educación y las de deporte. La educación es una de las principales responsabilidades de los territorios, por lo que son ellos quienes están en mejor posición para generar las sinergias que ambas áreas pueden producir.

Los deportistas son modelos a seguir. Es muy poderoso que nuestros jóvenes vean en el éxito de quienes admiran el resultado de la disciplina y el esfuerzo, el logro de quienes se atreven a soñar y hacen lo necesario para alcanzar sus metas. Ese ejemplo, aunque inspirador cuando viene de figuras nacionales, es aún más fuerte cuando proviene de la vecina, del compañero del colegio o del hermano de un amigo.

Las organizaciones de deportistas y de quienes los apoyan, al igual que los niveles de competencia, son un ejemplo típico de construcción desde abajo hacia arriba. Se forma una célula en el barrio, que se articula con otras zonas para crear la liga municipal; esta, a su vez, se integra al nivel departamental, del cual se conforma la federación nacional. En paralelo, los colegios y universidades eligen a los representantes que competirán en los juegos departamentales y nacionales. Coordinar esa dinámica desde Bogotá es extremadamente complejo, comenzando por la dificultad y el costo de acceder a la información. Por eso, empoderar a los municipios y departamentos —si la ley los fortalece y se les dota de los recursos necesarios— es lo lógico.

Tenemos la oportunidad. Y no volverá, probablemente, hasta dentro de cien años, cuando se vuelva a discutir la distribución de responsabilidades entre la Nación y los entes territoriales. No la dejemos pasar.

