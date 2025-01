El jurado de MasterChef que se internacionalizó y está a punto de abrir restaurante en país vecino

.Publicidad.

MasterChef se ha convertido en uno de los realities más populares de la televisión colombiana. Año tras año, se convierte en uno de los programas más vistos, siendo un formato que no pierde vigencia. Esta popularidad se debe en parte a sus participantes, aunque no exclusivamente es gracias a ellos. Además de los famosos, los jurados también son una parte importante de este reality. Entre ellos, destaca el reconocido Jorge Rausch, quien incluso ha participado en este programa pero en su versión de Ecuador. Aunque no deja de lado su labor como jurado de MasterChef, está a punto de abrir un nuevo restaurante.

Bardot, el nuevo restaurante de Jorge Rausch, jurado de MasterChef, estará ubicado en Panamá

Jorge Rausch es muy conocido en Colombia y no solo por ser parte de MasterChef. Él es un chef bastante prestigioso, quien de hecho cuenta con algunos restaurantes, lujosos y top en Colombia. Aunque, también es una persona muy activa en sus redes sociales y donde comparte bastante de su trabajo y vida. De hecho, así es como se supo que su relación terminó y que actualmente está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Aunque para él, el trabajo no se detiene, pues además de ser chef, jurado y padre, también es todo un empresario. Recientemente, compartió una noticia que ha dejado a muchos sorprendidos.

Jorge Rausch, jurado de MasterChef.

Si bien es cierto que Jorge Rausch ya había llevado su comida al exterior. El chef y jurado de MasterChef cuenta con Lazotea en Panamá. Pero parece que para él, este mercado ha sido bastante fructífero y como no, si todos sus establecimientos son muy reconocidos. Ahora bien, ante el éxito que este ha tenido, Jorge ha decidido volver a internacionalizarse, esta vez con un nuevo restaurante. Recientemente en redes sociales compartió acerca de este lugar, aunque no dio muchos detalles. Se trata de Bardot By Rausch, del cual se han podido conocer algunas imágenes, en la cuenta de Instagram del lugar.

En la información del restaurante, se puede ver que está ubicado en en el edificio Villa Palma; además será dedicado a la gastronomía francesa. Seguramente, un nuevo éxito para la carrera de este jurado de MasterChef, que es tan querido por el público. Quien quita que este solo sea uno de los grandes proyectos de Jorge Rausch, quien no deja de lado su faceta como empresario, además de la de chef.

