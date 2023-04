El inexplicable y descomunal alza del impuesto predial a los habitantes de la Medellín rural

Por: Andrés Felipe Ríos Fernández |

abril 03, 2023

La principal pregunta que se hacen los habitantes del corregimiento de San Cristóbal, del Distrito de Medellín es si la Administración le quiere cambiar la vocación al territorio de rural a urbano, e incluso, algunos hablan del robo de su corregimiento por la manera en que se corren los linderos; a esto se suma las invasiones con auspicio de actores armados, el alza del impuesto predial por la Alcaldía y la propia basura que generan sus mismos habitantes, que es lo que debe soportar esta zona verde de la ciudad.

La queja de los habitantes del corregimiento por el aumento del impuesto predial es la constante, pues personas que son usualmente campesinas, viven en fincas y tienen cultivos de los que viven; ahora la Alcaldía decidió de un momento a otro, sin previo aviso, aumentar el impuesto, a otros aumentarles el estrato y en algunos casos cambiar el uso del suelo.

“A San Cristóbal se lo está robando Medellín, se lo están robando paso a paso. Todos los días le están corriendo los linderos. Recordemos cuando estaban discutiendo el POT en Medellín (con Aníbal Gaviria en 2014), mucho territorio que era rural pasó a suburbano, y mucho que era suburbano pasó a urbano. Lo que nos quieren es acabar, San Cristóbal va a ser una comuna de Medellín porque así lo quiere el Estado. Nos están apretando por todos los lados, nos están asfixiando para que la gente venda y se vaya”, asegura Álvaro Uribe Moreno, líder del corregimiento.

Por ejemplo a Gabriel Jaime Vélez quien pagaba 50 mil pesos antes de pandemia, luego le subió trimestral a 250 mil pesos. Le revisaron la cuenta y le dijeron que la propiedad estaba bien valorizada y también le modificaron la vocación de la finca de pasto a lote. Él asegura que necesita es sembrar y producir, no cambiarle las características a su propiedad. Posteriormente en este trimestre de enero de 2023 le subió el impuesto a 1 millón 50 mil pesos.

O como le está pasando a Vitalia María Ruíz, habitante del corregimiento, a quien le subieron el 2700%. Tiene un lote avaluado en 3 millones 500 mil pesos y subió a 85 millones. Pensó que había pasado una vía cerca o alguna obra, pero en los 28 años que lo ha tenido, nunca han realizado nada.

“Nos dicen que no se puede construir, el sector de Chambacú no tiene alcantarillado porque a EPM no le da la gana de ponerlo, ellos esperan que nosotros solucionemos el problema para que ellos lleguen a cobrar. Al sector solo le llega agua 10 horas al día (…) no dan permiso de curaduría, no hay agua, no hay alcantarillado. ¿Hacer las cosas bien en este país no paga? Lo único que ha tenido mi madre es este lote con varios palos de naranjas, café y guamo; no es pensionada, no le ha llegado la ayuda del adulto mayor y entró en depresión; así como estoy yo”, aseguró Vitalia Ruíz.

A Rubiela Sierra que tenía su predio avaluado en 143 millones, ahora pasó a 253 millones. El impuesto anual era de 1 millón 100 mil pesos y ahora debe pagar con el alza 2 millones 300 mil pesos. Hace un mes con la ola invernal se les acabaron los cultivos y se sigue preguntando, ¿de dónde van a pagar con su hijo que tiene discapacidad cognitiva y su esposo con 80 años, que ya no puede trabajar?

Por su parte, Beatriz Salgado, representante de la Mesa de Vivienda y Hábitat de Medellín, convidó a los afectados a unirse para defender a San Cristóbal como santuario de fauna y flora: “¿Qué sería de Medellín sin la parte rural de sus corregimientos? Hagamos parte de la mesa de vivienda y hábitat para defender el patrimonio y evitar que los planes parciales acaben con la ruralidad”.

El Estado no tiene políticas públicas para mejorar las condiciones de los territorios en lo rural, por el contrario, hace acciones para que la gente pierda amor por el agro. Mucha gente se pone feliz porque vende muchos lotes dentro de un mismo predio, cuando le decían que no valía nada, eso también contribuye a elevar los precios del mercado. El Campesino tenía razón porque la cosecha no le daba, pero vendiendo consiguió la pensión para seguir viviendo.

“Cuando llega una factura del impuesto predial, que la mayoría no sabemos cómo entenderla, y fundamentan el avalúo de la tarifa. La mayoría no comprendemos bien esos manejos o esas "triquiñuelas", que utilizan los llamados “expertos” u operadores que contratan de firmas privadas para llevar a cabo esas funciones de actualización catastral. La veeduría y exigencia de un impuesto justo es un componente fundamental del derecho a la vivienda”, aseguró Carlos Arturo Cadavid, representante de la Alianza Internacional de Habitantes.

Aunque contactamos al grupo de prensa de la Alcaldía de Medellín para trasladarle preguntas a Secretaría de Hacienda y Subsecretaría de Catastro, pese a que nos dijeron que harían la respectiva consulta, NO respondieron las siguientes preguntas: ¿A qué se debe el alza del impuesto predial en San Cristóbal? ¿Tienen presente que el aumento del impuesto cuenta con casos de hasta el 200%, que puede incidir en la migración de sus habitantes? ¿Qué respuesta tienen ante la denuncia de robo de zona rural para convertirla en zona urbana? ¿Cuántas zonas de invasión tienen rastreadas en el corregimiento? ¿Qué acciones pretenden tomar frente al caso puntual de Boquerón que atenta contra la fauna del corregimiento? ¿Será que dejarán perder el patrimonio ambiental de otra zona verde de la ciudad?