 El increíble televisor 4K con descuento y de gran tamaño: se ahorrará varios millones en su compra

El increíble televisor 4K con descuento y de gran tamaño: se ahorrará varios millones en su compra

Se trata de un producto de la marca Hisense que sin duda buscará los hogares colombianos por sus características y precio final

Por:
septiembre 01, 2025
El increíble televisor 4K con descuento y de gran tamaño: se ahorrará varios millones en su compra

Ofertas hay muchas, pero no todas representan un verdadero beneficio para el bolsillo. En medio de la gran cantidad de promociones que se ven a diario, encontrar un producto que combine calidad, tecnología y un ahorro significativo puede ser difícil. Sin embargo, en este momento Falabella tiene disponible un televisor 4K con descuento en Falabella que cumple con esas características: un modelo de 65 pulgadas, con tecnología de última generación y que llega con un descuento del 52%.

Anuncios.

El precio regular de este televisor es de $4.699.900, pero gracias a la promoción actual se puede adquirir por $2.249.900, siempre y cuando el pago se realice con una tarjeta CMR. En caso de no tenerla, el costo final queda en $2.299.900, lo cual sigue siendo una rebaja considerable para un producto de esta gama y tamaño.

Todos los detalles de este televisor 4K con descuento en Falabella

El televisor en cuestión es el Hisense 65Q6QV, un modelo que poco a poco ha ganado terreno en el mercado colombiano gracias a su equilibrio entre innovación y precio competitivo. Con sus 65 pulgadas de pantalla QLED 4K, ofrece colores más vivos, contrastes profundos y un nivel de detalle que hace que cada escena se vea con una claridad sorprendente. Además, incluye compatibilidad con Dolby Vision y HDR10+, tecnologías que mejoran la calidad visual tanto en películas como en videojuegos o transmisiones deportivas, logrando brillo y realismo en cada imagen.

Anuncios.

Pero no solo la imagen es protagonista. Este televisor integra Dolby Atmos, lo que se traduce en un sonido envolvente y de gran calidad, ideal para quienes buscan una experiencia más cercana a la de una sala de cine en casa. Su tasa de refresco permite disfrutar de contenidos dinámicos con fluidez, evitando cortes o saltos en escenas de acción o deportes.

|Le puede interesar El austriaco detrás de Fruco, la marca de salsa de tomate que nació en Cali y ninguna ha podido tumbar

En cuanto a diseño, el Hisense 65Q6QV destaca por su estructura delgada y biseles reducidos, lo que le da un aspecto moderno y elegante que encaja en cualquier espacio del hogar. Al ser un Smart TV, funciona con el sistema operativo VIDAA, que ofrece acceso directo a plataformas de streaming como Netflix, YouTube, Disney+ y Prime Video. Además, incorpora asistentes de voz, lo que facilita su manejo con simples comandos hablados.

El increíble televisor 4k con descuento y de gran tamaño: se ahorrará varios millones en su compra - El increíble televisor 4K con descuento y de gran tamaño: se ahorrará varios millones en su compra

A esto se suma su conectividad avanzada: múltiples puertos HDMI y USB, compatibilidad con dispositivos externos y opciones de integración con otros equipos inteligentes del hogar, convirtiéndolo en una alternativa versátil y completa.

Vea también:

Las ligas europeas que más millones han pagado por colombianos, varios brillan en la selección Colombia
Compártelo
Inscríbete al boletín de Las2orillas
Etiquetas: , ,
0
La bodega secreta donde encuentra electrodomésticos de gama alta a precios muy bajos

La bodega secreta donde encuentra electrodomésticos de gama alta a precios muy bajos

Las ligas europeas que más millones han pagado por colombianos, varios brillan en la selección Colombia

Las ligas europeas que más millones han pagado por colombianos, varios brillan en la selección Colombia

Los comentarios son realizados por los usuarios del portal y no representan la opinión ni el pensamiento de Las2Orillas.CO
Lo invitamos a leer y a debatir de forma respetuosa.
-
comments powered by Disqus