El increíble televisor 4K con descuento y de gran tamaño: se ahorrará varios millones en su compra

Se trata de un producto de la marca Hisense que sin duda buscará los hogares colombianos por sus características y precio final

Ofertas hay muchas, pero no todas representan un verdadero beneficio para el bolsillo. En medio de la gran cantidad de promociones que se ven a diario, encontrar un producto que combine calidad, tecnología y un ahorro significativo puede ser difícil. Sin embargo, en este momento Falabella tiene disponible un televisor 4K con descuento en Falabella que cumple con esas características: un modelo de 65 pulgadas, con tecnología de última generación y que llega con un descuento del 52%.

El precio regular de este televisor es de $4.699.900, pero gracias a la promoción actual se puede adquirir por $2.249.900, siempre y cuando el pago se realice con una tarjeta CMR. En caso de no tenerla, el costo final queda en $2.299.900, lo cual sigue siendo una rebaja considerable para un producto de esta gama y tamaño.

Todos los detalles de este televisor 4K con descuento en Falabella

El televisor en cuestión es el Hisense 65Q6QV, un modelo que poco a poco ha ganado terreno en el mercado colombiano gracias a su equilibrio entre innovación y precio competitivo. Con sus 65 pulgadas de pantalla QLED 4K, ofrece colores más vivos, contrastes profundos y un nivel de detalle que hace que cada escena se vea con una claridad sorprendente. Además, incluye compatibilidad con Dolby Vision y HDR10+, tecnologías que mejoran la calidad visual tanto en películas como en videojuegos o transmisiones deportivas, logrando brillo y realismo en cada imagen.

Pero no solo la imagen es protagonista. Este televisor integra Dolby Atmos, lo que se traduce en un sonido envolvente y de gran calidad, ideal para quienes buscan una experiencia más cercana a la de una sala de cine en casa. Su tasa de refresco permite disfrutar de contenidos dinámicos con fluidez, evitando cortes o saltos en escenas de acción o deportes.

En cuanto a diseño, el Hisense 65Q6QV destaca por su estructura delgada y biseles reducidos, lo que le da un aspecto moderno y elegante que encaja en cualquier espacio del hogar. Al ser un Smart TV, funciona con el sistema operativo VIDAA, que ofrece acceso directo a plataformas de streaming como Netflix, YouTube, Disney+ y Prime Video. Además, incorpora asistentes de voz, lo que facilita su manejo con simples comandos hablados.

A esto se suma su conectividad avanzada: múltiples puertos HDMI y USB, compatibilidad con dispositivos externos y opciones de integración con otros equipos inteligentes del hogar, convirtiéndolo en una alternativa versátil y completa.

