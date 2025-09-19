- Galán entregó la obra que tuvo 6 años de retraso y 30 mil millones de pesos de sobrecosto

Tramo de la Av mutis entre las carreras 114 y 122 en Engativá fue un contrato que firmó el IDU por 25 mil millones y termino costando más de 63 mil millones.

El Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entregó el tramo de la avenida Mutis o calle 63 que va desde la carrera 114 hasta la carrera 122 en la Localidad de Engativá, la cual tuvo 6 años de retraso y cuyo contrato fue firmado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) por más de 25 mil millones de pesos y al final terminó costando 30 mil millones de pesos más de lo presupuestado, es decir que el valor de la obra superó los 60 mil millones de pesos, debido a las prorrogas y adiciones presupuestales que se hicieron durante el desarrollo de la misma.

De acuerdo con lo manifestado por el Director del Instituto de Desarrollo Urbano IDU Orlando Molano Pérez, este contrato tuvo un costo superior a los 63 mil millones de pesos e incluida la interventoría. Aseguró el funcionario que, cuando la Administración del Alcalde Galán recibió el proyecto en 2024, el avance en la ejecución de la obra era del 54% y después de cerca de dos años de labores continuas, la obra se entregó a la comunidad de Engativá en un 100% de ejecución del contrato.

La vía que entregó el IDU, tiene una longitud de 1.35 kilómetros y consta de 2 calzadas de 3 carriles mixtos por sentido, 1 cicloruta de 1.82 kilómetros y más de 16 metros cuadrados de espacio público. con la terminación de esta importante obra al occidente de la ciudad en la Localidad de Engativá, se beneficiarán más de 600 mil personas de 5 barrios de la Localidad de Engativá como villa Gladis y el Dorado. Además, beneficiará a cerca de 5 mil conductores que a diario se movilizan por esta zona en horas pico y es una vía clave para descongestionar el tráfico que circula por el occidente de la ciudad hacia en oriente y otros sectores de Bogotá.

En la pasada Administración del exalcalde Enrique Peñalosa, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, firmó el contrato # 1397 de 2017 con la firma PROCOPAL S.A por un valor de $25.154.525.916.00 este contrato, se adjudico el 20 de octubre de 2017 y el acta de inicio se firmó el 27 de diciembre de 2017 con un plazo de ejecución de 18 meses. el objeto del contrato era, la actualización, complementación, ajustes de estudios y diseños, y la construcción de la Avenida José Celestino Mutis desde la carrera 114 hasta la carrera 122 en Engativá.

Según el contrato firmado, las obras debieron haber iniciado en 2018 y culminar en 2019, sin embargo, no inició en el plazo estipulado, sino que se prolongó su inicio hasta el 2022, durante ese lapso de tiempo, al contrato #1397 se le hicieron 12 adiciones presupuestales que sumaron más de 30 mil millones de pesos, más de 60 modificaciones, 14 prórrogas, 12 suspensiones y por fin se entregó a la ciudadanía.

