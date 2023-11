Así es la nueva camioneta Plus de Jetour, la marca china que quiere atrapar con precios baratos

.Publicidad.

China se ha convertido en un país con gran competitividad en el mercado de carros del mundo. De este país han surgido nuevas marcas y otras antiguas se han posicionado de mejor forma. En Colombia hay varias empresas que poco a poco han empezado a ganar un mayor reconocimiento. Esto en parte se debe a sus modelos modernos, llenos de tecnologías y con diseños especiales. Y por supuesto, no se puede dejar los precios en los cuales son comercializados estos vehículos. Como la nueva camioneta de Jetour, una marca china que ya había puesto tiempo atrás uno de sus populares SUV. Pero ahora buscan superar lo logrado por aquel modelo.

X70 Plus, la nueva camioneta de Jetour en Colombia

No es un modelo cualquiera, es uno bastante espacioso y con gran capacidad. Este SUV de la marca china tiene un espacio total para siete personas. Como muchos de los nuevos vehículos, esta nueva camioneta de Jetour tiene un diseño interior minimalista. Este estilo se ha hecho muy popular hoy en día en diferentes marcas. Los asientos de la parte delantera son estilo deportivo, su palanca de cambios es tipo joystick. Un modelo vanguardista y muy actualizado que no tiene nada que envidiarle a otras marcas. Eso sí, su centro multimedia no es gigante como el de otras marcas. Cuenta con una pantalla multimedia, táctil, de tan solo 10 pulgadas.

Cuenta con el sistema CarBit a falta de Android Auto y Apple CarPlay e implementa 6 parlantes. Cuenta con una toma de 12 voltios, puerto USB y llave de proximidad. La X70 Plus cuenta con un motor Turbo Acteco con inyección multipunto de 1,5 litros. Cuenta con una transmisión automatizada de 6 velocidades e implementa un doble embrague. Además, cuenta con 3 modos de manejo (Normal, Eco y Sport). Cuenta con airbag para conductor y pasajero delantero, muy poco para un vehículo para tantos ocupantes. Tiene control de estabilidad electrónico, control de derrape, freno de parqueo accionado eléctricamente y más.

Si bien es un modelo que podría tener mejores especificaciones en su apartado de seguridad y faros, hay otras cosas que la complementan. Ahora bien, hay que hablar del precio de esta nueva camioneta de Jetour. Su valor será de $155.990.000, esto comparado con otras marcas similares, pondría como favorita a la X70 Plus.

