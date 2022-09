El holandés que ama con locura Margarita Rosa y por el que decidió no regresar jamás a Colombia

.Publicidad.

Se conocieron en el 2010 en Miami y desde esa época Margarita Rosa ha cuidado de no decir su nombre. Sabe que hay gente que detesta salir con famosos para no quedar marcados. Los paparazzi son expertos en dañar relaciones. Pero cuando ya se consolida el amor no hay ningún peligro de nada. Por eso, en un trino, la Mencha nos contó sobre Will van der Vlugt, un holandés que es productor y director de fotografía.

Viven en Miami a cuerpo de rey, bajo el calor del Caribe y juntos planean proyectos que se materializan con rapidez. Margarita Rosa, bien entrada en la cincuentena, se ha reinventado como artista. Ahora le ha sumado a sus talentos la de ser filósofa y escritora. De Francisco apoyó con todo la candidatura de Gustavo Petro y los que la conocen afirman que la influencia de Will ha sido fundamental para que ella diera el timonazo a la izquierda que hoy tanto le reprochan.

Este es el hombre que vuelve loco a nuestra diva:

El holandés Will van der Vlugt, mi compañero desde hace 11 años, resultó fan. pic.twitter.com/Okcl3b9tQl — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) December 7, 2020

