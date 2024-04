El regreso de Mónica Lopera, la actriz que dejó su fama en Colombia para hacerse grande en Londres

.Publicidad.

Son contados los actores que logran quedarse en la memoria de los colombianos. Algunos de ellos logran esto, gracias a sus papeles en producciones aún recordadas. Un claro ejemplo de esto es la actriz Mónica Lopera, quien brilló en varias producciones del país. Aunque claro, en el mejor momento de su vida, tomó una decisión que cambiaría radicalmente su carrera y demás. De manera inesperada, la mujer nacida en Estados Unidos empacó maletas y decidió volar hasta el viejo continente. Aunque lleva muchos años radicada en Inglaterra, su acento aún delata que es colombiana.

Además, ha vuelto a Colombia, o bueno, ha regresado por lo menos al radar de muchos colombianos. Tras muchos años de ausencia en alguna producción relacionada con el país, Mónica Lopera regresa de la mano de Netflix. La mujer se sumó al elenco de estrellas con los que cuenta Secuestro al vuelo 601. Allí, ha demostrado que su talento sigue presente y que sus años fuera del país, solo han ayudado a perfeccionarlo. Esta es la historia de la actriz que no nació en Colombia pero hoy en día es más colombiana que muchos.

Infancia de Mónica Lopera y su acercamiento con la actuación

Nació en Estados Unidos, muy cerca a Miami, sin embargo, no fue mucho el tiempo en que vivió allá. Con tan solo 2 años, la actriz viaja con sus padres a Medellín, donde están todos sus recuerdos de la niñez. Era una niña muy inteligente, aprendía muy rápido sobre todo tema que veía. Esto mismo hizo que fuera una compañera muy recochera, burlona y más. Curiosamente, todo esto hizo que la pequeña Mónica decidiera ser actriz. Participó en todas las obras del colegio, era la que presentaba todos los eventos, su camino estaba frente a ella. Desde los 8 años ingresó a una compañía profesional de teatro.

Allí participó en diferentes proyectos en Medellín y los alrededores de la ciudad. Sin embargo, Mónica Lopera tuvo que ver muchas puertas cerradas y se tuvo que enfrentar a muchos no. Aún así, tanto esfuerzo y dedicación tiene sus frutos. Fue así como un día, de forma inesperada la mamá de la actriz recibió una llamada del Canal RCN. A la joven le ofrecieron un papel en la aclamada producción Francisco el matemático. La joven no desaprovechó la oportunidad. Este fue el inicio de la carrera de Mónica Lopera en el mundo de la televisión colombiana. Todo esto hizo que la mujer terminara llegando a Bogotá junto a su mamá.

Mónica Lopera, protagonista de En los tacones de Eva

Finalmente la actriz consigue su primer protagónico en la novela Un ángel llamado Azul. Sin embargo, dio pausa a su sueño y decidió ir a Estados Unidos a estudiar y perfeccionar su inglés. Estando allí la llaman para ser parte de un proyecto de Telemundo, por lo que no rechazó la oferta y vivió en Dallas por casi un año. Participó en varias producciones hasta que nuevamente consigue un gran protagónico con el que gana el cariño de los televidentes. Estamos hablando de En los tacones de Eva, novela en la que actúa junto a Jorge Enrique Abello. Un proyecto que marcó un antes y un después en la vida de la actriz.

El nuevo camino de la actriz en Londres

Fueron 10 años en los que Mónica estuvo siendo parte de varias producciones. Un tiempo en el que la gente se quedó con el nombre de la actriz y sabían que sus actuaciones eran únicas. Pese a esto, la mujer tomó una decisión radical, dejar Colombia y darle una pausa a su carrera como actriz. Entonces empacó maletas y se radicó en Londres, una ciudad que ya conocía. Aunque no fue fácil, superó ese tiempo de adaptación que le costó demasiado. La mujer se enamoró de Londres y tuvo la certeza de no querer irse de allí.

Estando en esta ciudad, también persiguió el sueño de convertirse en actriz. Al igual que en Colombia, la cosa no fue nada fácil para la colombiana. Estando allí, tuvo que incluso dedicarse a otros oficios, como el mundo de las ventas, donde no le fue nada mal. Eso sí, nunca dejo de lado el sueño de seguir brillando como actriz y estando en Londres estudió en uno de los lugares con mayor reputación. Allí logró dar con una manger que la conectó con una serie virtual del servicio de telefonía Vodafone. En ese punto supo que podría quedarse en Europa y lo hizo, buscando la manera de rodearse de actores del lugar y no perdiendo ninguna oportunidad.

Aún así la mujer enfrentó un sin fin de rechazos, pero nunca tiró la toalla. Fue gracias a esta perseverancia que logró llegar a la tan popular serie Borgia. Además, también ha logrado destacar en productos donde presta su voz. Una de las más populares ha sido Paddington donde le da vida a Sofía. Aunque también ha estado en la popular serie animada Thomas y sus amigos. Incluso, allí tuvo la oportunidad de conocer el amor.

El regreso de la actriz con una tremenda producción de Netflix

Si bien la hemos visto una que otra vez en películas o series. Ahora Mónica Lopera regresa con una tremenda producción de Netflix. Estamos hablando de Secuestro al vuelo 601. Este nuevo proyecto ya fue estrenado y además de contar una historia de la vida real, cuenta con un elenco único. Hay varios colombianos dentro de los que destaca Mónica, que cumple un rol muy especial en esta serie.

Mónica es sin duda orgullo del país y un claro ejemplo de vida. La mujer con perseverancia y dedicación ha logrado cumplir sus sueños y ha demostrado que cuando se quiere, se puede.

