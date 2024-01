El hijo que Rigo tuvo afuera de su matrimonio con Michelle Durango: quiere ser deportista como él

El ciclista tiene un hijo que no es tan reconocido. Se trata de Matías, quien al igual que su padre, tiene una pasión por el deporte, pero no el de su padre

El ciclista se ha hecho muy popular por estos días gracias a la novela de Rigo. Aunque allí se ha conocido una parte de la vida del urraeño, no todo ha sido como se ve allí. En la producción hay varios vacíos y cosas que no han contado sobre el icónico deportista paisa. Incluso, hay cosas que han sucedido muy rápido como el inicio de la relación de Urán con Michelle Durango. Aún así, para nadie es un secreto que este hombre tiene una feliz relación con su esposa y esto se retrata muy bien en la producción. Eso sí, hay un familiar del ciclista y quien sabe si la novela lo va a mostrar. Se trata del hijo de Rigo, llamado Matías a quien ha mostrado en varios de su videos.

Él es Matías, el hijo de Rigo del que no todos saben

Hay que empezar contando la historia de la manera correcta. Y es que, el ciclista se enteró de que iba a tener un hijo antes de empezar su relación con Michelle Durango. El hijo de Rigo proviene de una relación previa con una mujer que dicen que se llama Laura. Así que Matías no es de su actual esposa, aunque se le ha visto últimamente en las redes del ciclista. Incluso en uno de los videos que compartió el propio Urán, se le puede ver junto a otros miembros de la novela de Rigo y parte de su familia. En el video, el ciclista comparó a su hijo con Carmelo, personaje interpretado por Emmanuel Restrepo.

Al parecer, a Matías no le gustan tanto los frijoles como a su papá. Sin embargo, si hay gusto que ambos comparten y es la pasión por los deportes. ¿Es decir que el hijo le seguirá los pasos a su padre y también será ciclista? Pues la cosa no es tan así, aunque a Matía si le gusta el deporte, lo que realmente le apasiona es el fútbol. Habrá que ver si decide convertirse en futbolista haciendo que Colombia tenga a otro Urán dándole glorias al país en el deporte. Lo cierto es que ambos lucen muy felices juntos, a pesar de que no se conozca mucho sobre la relación del ciclista con su hijo Matías.

