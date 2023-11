El menor de los hijos de Jorge Barón le dijo no a la Tv. para hacerse político como férreo uribista

.Publicidad.

Jorge Eduardo Barón, hijo de Jorge Barón, no tiene pelos en la lengua, pero tiene posiciones muy definidas. Cada cosa que dice va más allá de ser un ataque o un insulto y tiene su respectiva explicación. Está haciendo política y no lo oculta, pero aclara que hasta que se gradúe de la universidad, no será candidato.

Jorge Eduardo Barón es estudiante de Ciencia Política y Derecho de la Universidad de los Andes y adquirió relevancia pública criticando luchas populares desde Twitter. Tiene una columna en la revista Semana donde habla de la realidad nacional sin disimular afectos o desafectos.

Acusa a Gustavo Petro de ser un “defensor del terrorismo” por defender a Palestina y a Claudia López por hacer lo que considera la peor gestión de la historia y la llama la "dictadora de la movilidad". Cada una de sus columnas tiene muchas notas al pie donde referencia publicaciones de otros autores con las que les da contexto a sus comentarios.

Barón también ha cuestionado duro a la Primera Línea y a lo que él llama feminismo radical. Este año fue criticado por restaurar una estatua de Policarpa Salavarrieta ubicada en la Universidad de los Andes y que había sido pintada por mujeres manifestantes durante las marchas conmemorativas del 8 de marzo.

Según él, la memoria histórica es importante y por eso, desde que ocurrió ese hecho manda derechos de petición semanales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para que restauren estatuas en distintas partes de la ciudad. Cuando no le han contestado, los ha amenazado con tutelas.

El hijo del célebre presentador de El Show de las estrellas se define de derecha y cercano al Centro Democrático. Además, Jorge Eduardo Barón tiene como principales referentes a Álvaro Uribe, Iván Duque y Miguel Uribe con quien trabajó en su campaña al Senado.

Jorge Eduardo Barón se define de derecha y cercano al Centro Democrático. También considera a Javier Milei como un fenómeno interesante.

A Miguel Uribe y a Iván Duque los llama sus amigos. Con Álvaro Uribe ha hablado algunas veces, lo considera el mejor Presidente de la historia. Admira los ideales de la derecha libertaria de Javier Milei, el candidato que acaba de ganar las elecciones en Argentina, pero le cuestiona que quiera hacer cambios estructurales de manera inmediata. A Gustavo Petro le critica lo mismo, principalmente cuando discute sobre la reforma a la salud.

Al presidente Gustavo Petro no es lo único que le crítica, pues también se ha referido a lo que él considera inviabilidad de lograr un acuerdo de Paz Total, que, según él, no es más que una promesa hecha sobre las ilusiones de los colombianos. El ELN no tiene voluntad de paz, remarca.

Además, como crítico del feminismo, ha dicho en varias ocasiones que el Ministerio de la Igualdad presidido por Francia Márquez le parece innecesario.

El recorrido de Jorge Eduardo Barón

Es el cuarto de cuatro hermanos llamados Jorge y cuenta que comenzó a recorrer Colombia cuando apenas tenía seis meses. Desde que era un bebé, anduvo el país con su padre, el célebre presentador Jorge Barón.

A los tres años estuvo en medio de un enfrentamiento entre guerrilla y paramilitares en el que él, su familia y el equipo de producción del programa de televisión de su padre salieron ilesos. Tenían que pasar un puente y ambas organizaciones ilegales armadas les permitieron el paso.

Según la biografía oficial, que está disponible en la página de su padre, a los tres años fue también cuando comenzó la admiración de Jorge Eduardo Barón por el expresidente Álvaro Uribe.

Jorge Eduardo no sólo ha acompañado a su padre en viajes, sino que también ha trabajado con él. De esta manera, ha podido conocer el interior del país y entender mejor la realidad de las regiones, incluso la de esos pueblos abandonados por el Estado donde ni siquiera se les ha permitido grabar el programa.

Los viajes también le sirven para conectar con sus seguidores como cuando en Navidad del año pasado se subió a la tarima para dar un mensaje de unión a los habitantes de Ibagué, ciudad natal de su padre.

Este tipo de mensajes no han caído bien entre sus detractores, quienes consideran que son simplemente nuevos elementos para construir esa carrera política que varias veces ha reconocido públicamente y podría convertirlo en la figura revelación de las próximas elecciones regionales de 2027.

En otra emisión de El show de las estrellas, Jorge Eduardo Barón envió un mensaje similar, pero en esta ocasión dirigiéndose a los jóvenes presentes convocándolos con la frase más famosa del expresidente Álvaro Uribe: trabajar, trabajar y trabajar.