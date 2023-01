¿Así es la crianza respetuosa? El hijo de Cintia Cossio sabe que tiene Onlyfans

La influencer mencionó que lo importante no es lo que ella hace, sino que está criando a un “niño feliz”

Cintia Cossio es una de las influencers más controvertidas de colombia, no solo por ser hermana del también creador de contenido Yeferson Cossio, sino también por el tipo de fotos y videos que suele compartir en sus redes sociales, los cuales, en su mayoría, tienden a ser sensuales y eroticos.

Uno de los aspectos más criticados de la vida de la paisa es ser creadora de contenido para Onlyfans, teniendo en cuenta, que ella tiene un hijo de 7 años.

Aunque Cintia Cossio nunca ha mostrado vergüenza por tener un perfil en esta plataforma, que suele ser usada para compartir contenido para adultos. Incluso la paisa suele invitar a sus seguidores a que se suscriban para que puedan acceder al contenido exclusivo.

A esto muchas personas se han preguntado, si su pequeño hijo tiene conocimiento de esta actividad a la que ella se dedica parcialmente. Mediante la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde cuenta con más de 6 millones de seguidores, se animó a responder esa inquietud pero sin dar mayor detalle.

“El ya tiene conocimiento de la página. Pero no sabe para qué es, ni lo que se sube en esa página. Solo sabe que existe dicha página”, aseguró Cossio.

Además de esto, sobre la imagen del video escribió un largo texto en el que señaló que ella es consiente de lo mucho que pueden juzgarla por tener Onlyfans y que las personas van a querer opinar acerca de la crianza que le da a su hijo.

“Esto es un tema un poco polémico porque muchos de ustedes se van a querer meter en la crianza de un niño ajeno y me van a querer juzgar, pero yo soy consciente de mis actos y también de cómo llevo a cabo todo esto en mi familia (...) mi único plan es criar un niño feliz, que no ande juzgando a los demás y que solo mire al vecino para ayudarle, no para ser un estorbo” es una parte del mensaje que escribió Cintia Cossio.

