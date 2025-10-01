- El golpe de Tiendas Ara con sus pollos asados, superó a KFC, Kokorico y otros duros del mercado

Lo que empezó como un experimento en Tiendas Ara en 2013 hoy mueve millones de unidades al año y reta a gigantes como Frisby y KFC en el mercado del pollo asado

Pese a no tener los mejores ingresos del segmento durante 2024, Tiendas Ara consiguió destacar gracias a su producto estrella: el pollo asado. Además de convertirse en el rival de los tradicionales asaderos de barrio, su éxito lo ha posicionado como un competidor de peso frente a las grandes cadenas de comida rápida. Durante ese año, Frisby fue la marca que más pollos vendió, con cerca de 12,5 millones de unidades, seguida de Tiendas Ara que alcanzó 11,4 millones.

La reconocida compañía de retail, perteneciente al grupo portugués Jerónimo Martins, decidió presentar en 2013 el pollo asado dentro de su portafolio. En un inicio, la propuesta fue resistida por los consumidores, pero la estrategia de ofrecer un producto más económico que el de sus competidores logró conquistar al público colombiano. Hoy, Ara vende más de 30.000 pollos diarios, consolidándose como uno de los grandes protagonistas de este mercado en el país.

Para alcanzar estas cifras, Jerónimo Martins Colombia nombró en febrero de 2024 a Nuno Sereno como su CEO. Sereno ya se había desempeñado como director financiero de la empresa durante cinco años y siete meses, y su gestión fue clave para la expansión de la marca en territorio nacional. Su llegada a la dirección general marcó un nuevo impulso para Tiendas Ara, que en 2024 reportó un crecimiento del 15,6% en ventas, además de una ambiciosa estrategia de expansión.

Nuno Sereno, CEO de Jerónimo Martins Colombia.

Un punto estratégico en esta expansión ha sido la apertura de nuevos locales en espacios que anteriormente pertenecían a los supermercados de Colsubsidio. Gracias a esto, la cadena ya cuenta con más de 1.500 tiendas en Colombia, lo que le ha permitido llegar a regiones donde antes no tenía presencia y fortalecer su competencia frente a marcas de mayor tradición en el país.

Las grandes cadenas que le siguen los pasos a Tiendas Ara y su famoso pollo asado

No solo Frisby y Tiendas Ara se han consolidado en la venta de pollo asado en Colombia. Otro competidor de peso es KFC, el gigante norteamericano que registró ventas de 10,2 millones de unidades anuales. La cifra sorprende, más aún considerando que la franquicia opera en menos de 30 municipios del país, aunque con fuerte presencia en ciudades como Bogotá, Medellín, Neiva, Pereira e Ibagué.

Por otro lado, se encuentra Kokoriko, perteneciente al Grupo Empresarial IGA (Inmaculada Guadalupe y Amigos), que ocupó el cuarto lugar del ranking con 1,3 millones de pollos vendidos. Aunque la marca sigue dando la pelea en este mercado, la diferencia frente a las tres primeras es amplia y refleja los nuevos hábitos de consumo que favorecen a propuestas de mayor alcance y precios más competitivos.

El consumo de pollo en Colombia sigue en alza. Según la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), la producción en 2024 alcanzó 1,8 millones de toneladas, lo que equivale a 900 millones de aves. De esa cifra, cerca del 20% se destinó al canal de restaurantes, lo que evidencia la relevancia del pollo como uno de los productos más consumidos en el país. Una tendencia que promete mantener la batalla abierta entre los gigantes de este mercado.

