Seguros Sura, la mejor empresa para practicantes en Colombia por segundo año consecutivo

Seguros Sura se ubicó por segundo año consecutivo en la primera posición del ranking Best Internship Experiences (BIE) de 2025. Este ranking, publicado por la plataforma FirstJob, mide la experiencia de los estudiantes en práctica y reconoce a las mejores empresas para practicantes.

En el ranking sigue la multinacional francesa de cuidado personal l´Oreal que posee una planta en Funza; de tercera se encuentra la empresa argentina de tecnología digital Globant con sedes en Bogotá y Medellín; la cuarta es la norteamericana slb, empresa de servicios de tecnología energética anteriormente Schlumberger; y de quinta se ubica la aerolínea Avianca.

En la sexta posición se encuentra la consultora canadiense Hatch con sede en Medellín, que trabaja en las industrias de minería, metalúrgica, energética e infraestructura; le sigue la francesa Schneider Electric dedicada a software y equipamiento eléctrico con más de 40 años de presencia en el país; en octava se ubica el grupo biofarmacéutico alemán, privado y familiar Boehringer Ingelheim; el noveno puesto está la segunda nacional, la caja de compensación familiar Comfenalco Antioquia y en la posición décima, está la multinacional Colgate-Palmolive con sede en Cali, dedicada a la fabricación y venta de productos de higiene bucal, higiene personal y limpieza del hogar.

FirstJob, fundada en 2012 por el chileno Mario Mora, es una empresa de tecnología en recursos humanos que conecta a las grandes compañías con estudiantes y jóvenes profesionales para que accedan a prácticas y primeros trabajos. Inicialmente, comenzó como una feria laboral presencial en Chile, luego de recibir apoyo de aceleradoras internacionales, se expandió a Colombia en enero de 2014. Con el objetivo de ofrecer los mejores trabajos a los recién graduados, la compañía creó este estudio, que hoy se considera el más grande del mundo sobre jóvenes en el trabajo.

El ranking se construye 100 % online y cuantitativo a partir de la evaluación de los practicantes, en cinco aspectos: capacidad de la empresa para atraer a los mejores candidatos (talento), oportunidades que se ofrecen a los practicantes para crecer profesionalmente (aprendizaje y desarrollo), la calidad del liderazgo y la cultura de la empresa (liderazgo), la percepción del ambiente de trabajo y la cultura organizacional (ambiente laboral) y el atractivo del paquete de beneficios ofrecido a los practicantes (beneficios)

