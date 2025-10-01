Un poderoso empresario boyacense permitió que el tren de Acerías Paz del rio conectara a Sogamoso, Nobsa y Duitama

El Tren de la Vida y la Esperanza siempre funciono dentro de siderúrgica de propiedad Omar González pero Mintransporte permitió que circulara por la vía férrea

La celebración la hizo la Ministra de transporte María Fernanda Rojas quien hizo el recorrido en el tren de Paz del Rio que fue autorizado por primera vez para circular por la red férrea nacional en un recorrido entre Sogamoso, Nobsa y Duitama que podrá ser aprovechado por cualquier pasajero. Pero detrás de esto hay un trabajo liderado por Acerías Paz del rio de propiedad de Omar González, presidente del Grupo Trinity y la Fundación Paz del Río que dirige Catalina Devia.

La autorización se recibió después de cumplir con todos los requisitos técnicos exigidos. Para cumplir con todos los requerimientos se requiere un trabajo importante, en efecto, el tren empieza por hacer el recorrido de seguridad con sus respectivas pruebas para poder rodar por la vía férrea nacional.

El Ministerio del transporte en cabeza de María Fernanda Rojas se vinculó al proyecto de habilitar este medio de transporte con fines principalmente turísticos para rodar por el departamento de Boyacá. El primer vagón lo ocupó la ministra en el recorrido de Nobsa a Paipa y la inversión ya superó los 150 mil millones de pesos.

El presidente de Acerías Paz del rio, Fabio Hernando Galán se la jugó a fondo y logró que el Ministerio de transporte autorizara la salida del tren del espacio de la siderúrgica donde ha transporta empleados y operarios de la fabrica desde el pasado 27 de junio de 2024.

El Ministerio apoyó la recuperación de 14,8 kilómetros de vía férrea y Rojas quien llegó al gobierno Petro en la crisis de gabinete del 2024 en reemplazo de María Constanza García tuvo la suerte de poder inaugurarlo. Rojas quien ha sido militante del Partido Verde llegó al gobierno Petro de la mano de Gustavo Bolívar quien la nombró subdirectora del Departamento de Prosperidad Social, DPS . Llegó al ministerio con la tarea de reactivar la mayor cantidad de tramos de la red férrea nacional, que ha estado durante décadas en franco deterioro.

La ministra @maferojas inauguró la ruta del Tren de la Vida y la Esperanza de Acerías Paz del Río, un recorrido de pasajeros desde Nobsa, pasando por Sogamoso y Duitama, hasta Paipa. 🚆

Un paso más en la reactivación ferroviaria del país.#VuelveElTren pic.twitter.com/eFSzeXfuXk — MinTransporte (@MinTransporteCo) September 27, 2025

Para recuperar el trayecto Bogotá Belencito se ha invertido un total de 330.000 millones y el presupuesto destinado para el plan de la red férrea, que tiene como prioridad seis trayectos a nivel nacional, es de 94 billones de pesos.

Vea también: Británicos, españoles y portugueses interesados en el tren La Dorada- Chiriguaná

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.