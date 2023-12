El ganador de Yo me llamo que dejó Colombia para probar suerte en Estados Unidos

Tras convertirse en el primer ganador del reality del concurso, el hombre quisó explotar su talento, aunque no quiere que solo lo vean como un imitador

Yo me llamo se ha convertido en uno de los programas más importantes de la televisión colombiana. Por varios años, ha sido uno de los grandes realities de Caracol Televisión. Lo más impresionante del caso es que, parece que su popularidad no va a terminar. Ahora bien, parte de los más beneficiados por participar en este programa, son sus concursantes. Generalmente el ganador de Yo me llamo, obtiene cierto grado de fama e incluso muchos realizan una carrera musical. Tal es el caso del primer campeón de este programa imitadores. Sin embargo, el imitador de Rafael Orozco, decidió dejar el país y probar suerte en Estados Unidos.

El ganador de Yo me llamo que fue a Estados Unidos a desarrollar su carrera musical

Se trata del primer ganador de Yo me llamo, Jorge Martínez, quien en aquel entonces imitó a Rafael Orozco. Desde entonces, el hombre siguió con su carrera como imitador. Y la verdad es que no le ha ido nada mal dedicarse a esto. Rafael Orozco fue uno de los grandes del vallenato en Colombia y por eso muchos disfrutan de escuchar a su imitador. Y es que, han sido más de 10 años en los que Jorge ha aprovechado la fama del programa para sacar un beneficio. Sus diferentes shows en homenaje, han sido un éxito total. Sin embargo, dedicarse a esto, no ha sido del todo placentero para él.

Aunque ha disfrutado con su faceta como imitador, el primer ganador de Yo me llamo ha querido poder desarrollar su propia carrera musical. Es por eso que, el hombre decidió probar suerte yéndose a Estados Unidos. Aunque allá sigue dedicado a cumplir con su faceta de imitador de Rafael Orozco. Sin embargo, también ha decidido agregar algunas canciones suyas al repertorio con el que se presenta. Habrá que ver si el hombre puede dejar atrás el personaje con el que conquistó a Colombia y logra desarrollar su carrera como músico.

Lo cierto es que, en Estados Unidos seguirá dando uno que otro show. Aunque, él seguirá buscando la forma de desempeñarse como un cantante ajeno al imitador de Rafael Orozco. Lo cierto es que él es un artista talentoso que ha logrado destacar por su increíble voz.

